"Sei grassa, tozza, hai perso i capelli, hai le rughe e il naso grosso": Giulia Salemi replica e parla di violenza Giulia Salemi ha pubblicato il vergognoso messaggio carico di insulti inviatole da una donna su Instagram. Nella replica all'hater ha fatto una riflessione sulla violenza gratuita che avvelena i social.

A cura di Daniela Seclì

Giulia Salemi ha ricevuto un vergognoso messaggio carico di insulti gratuiti. La trentenne non ha voluto lasciar correre. Ha diffuso su Instagram quanto le aveva scritto la hater e ha replicato, rimarcando il problema di violenza gratuita che ancora serpeggia sui social: "Io oggi sono forte, ma in quanti subiscono in silenzio?".

Una donna insulta Giulia Salemi

Una donna ha pensato di replicare a una storia pubblicata da Giulia Salemi su Instagram, inviandole un messaggio pieno zeppo di insulti. L'utente ha denigrato l'aspetto fisico della modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha reso pubblico il messaggio ricevuto:

Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura. Ricordo al Grande Fratello il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi, sembravi un'altra rispetto ad ora. Non capisco cosa ti è successo. Esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi la loro qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio, eri bellissima prima….boh

Insomma, uno sfogo carico di cattiveria gratuita e immotivata. Ma la replica di Giulia Salemi non si è fatta attendere.

La replica di Giulia Salemi: "Oggi sono forte, ma quanti subiscono in silenzio?"

Giulia Salemi ha replicato alla hater. La trentenne ha evidenziato come non sia più la donna fragile che un tempo si lasciava abbattere da queste cattiverie. Oggi è consapevole del suo valore, ma si chiede anche quante altre persone subiscano in silenzio quella che è a tutti gli effetti una violenza:

Sono anni che ricevo questi attacchi e ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa e un'apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con zero post e zero follower la rete è piena e, come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita…Io oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?