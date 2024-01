Raimondo Todaro: “La lite con i ballerini? Ci siamo chiariti. L’idolo di mia figlia è Giulia Stabile” Ospite di Verissimo, nella puntata del 21 gennaio, il coach di Amici ha parlato dell’amore per la moglie Francesca Tocca e per la figlia Jasmine, nata nel 2013. “Riguarda i video di Giulia Stabile, è il suo idolo”, ha rivelato. Sulla lite con i ballerini professionisti nel talent: “Ci siamo chiariti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Raimondo Todaro è stato ospite di Verissimo, nella puntata del 21 gennaio. Il coach di Amici 23 ha parlato con Silvia Toffanin della sua passione per la danza e dell'amore per la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista, e per la figlia Jasmine, nata nel 2013.

Raimondo Todaro e la lite con i ballerini ad Amici

Nel salotto di Verissimo, tra gli altri argomenti, Todaro è tornato a parlare della discussione avuta ad Amici con i ballerini professionisti, nella puntata del 7 gennaio. Secondo il coach, l'esibizione del suo allievo Giovanni non era stata sufficiente perché non supervisionata da lui. I diretti interessati si sono mostrati dispiaciuti per le sue parole e a intervenire è stata anche Francesca Tocca, moglie del maestro e ballerina professionista. A proposito di quell'episodio, Todaro ha spiegato a Silvia Toffanin:

Ci siamo chiariti nel dietro le quinte, tutto apposto. Siamo una squadra, mi fido ciecamente di loro. C'è stata qualche incomprensione. Non mi sono espresso male, è il mio pensiero, ma finisce lì. Ho sempre sottolineato quanto il lavoro dei professionisti sia importante.

Quando Francesca Tocca svenne sul palco ballando con Todaro

Todaro ha anche parlato del rapporto con la moglie Francesca Tocca, con cui fa coppia artistica e nella vita da ormai molti anni. Il coach di Amici ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio che gli è capitato sul palco, ballando con la sua compagna di vita:

Facemmo una presa durante la coreografia e lei svenne. Nessuno ha capito niente. Io ho improvvisato con l'altra ballerina sul palco, nel frattempo mi stavano rianimando la moglie (ride, ndr). Ogni tanto ne riparliamo ancora oggi. Nessuno si accorse di nulla, tranne le persone ci seguivano in tournée.

"Giulia Stabile è l'idolo di mia figlia"

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono sposati nel 2014, nel giorno del battesimo della figlia Jasmine, nata nel 2013. L'arrivo della loro prima figlia ha cambiato la vita di entrambi, in particolare del coach di Amici: "La mia felicità dipende da lei". La bambina sta crescendo con la passione per la danza, proprio come i genitori. A tal proposito, Todaro ha rivelato:

Mia figlia riguarda i video di Giulia Stabile, è il suo idolo. Mi dice "non mi interessa papà se ci sono altre puntate", lei continua a guardare Giulia. Poi mi dice che la mamma è più brava di me. Come donna, penso sia la più brava ballerina che abbiamo mai avuta.