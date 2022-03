“Putin ha nascosto la famiglia in Svizzera”, chi è la presunta compagna del guerrafondaio russo Vladimir Putin avrebbe nascosto la sua presunta compagna Alina Kabaeva e madre di altri suoi quattro figli in uno chalet privato in Svizzera, l’indiscrezione di Page Six.

A cura di Gaia Martino

L'invasione russa in Ucraina non frena e oggi si dovrebbe tenere il terzo round di negoziati. La maggior parte della popolazione vorrebbe fermare Vladimir Putin, un uomo d'affari ha pensato addirittura di offrire 1 milione di dollari a chi trova il guerrafondaio russo, chi sa dove nascosto. Page Six lancia le prime ipotesi su dove il Presidente della Russia potrebbe aver nascosto i suoi affetti, la sua presunta amante Alina Kabaeva e i loro figli si starebbero nascondendo in Svizzera, in uno chalet privato e al sicuro.

Chi è Alina Kabaeva, la presunta compagna di Vladimir Putin

È stata una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, Alina Kabaeva, classe 1983, ha vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale nel corso della sua carriera. Seppur i diretti interessati non abbiano mai confermato la loro storia, sarebbe lei la donna che da anni affianca Vladimir Putin. Soprannominata la ‘donna più flessibile di Russia‘, è stata anche deputata della Duma di Stato del Partito Russia Unita e nel 2014 è diventata Presidente del consiglio di amministrazione del Nation Media Group, azienda che controlla diverse agenzie di stampa e televisioni. La donna non ha i social network.

Alina Kabaeva

Dopo la fine del matrimonio con lady Ludmilla da cui sono nate Maria e Katerina, il Presidente della Russia ha sempre nascosto la sua vita privata. Da anni si parla di una storia tra lui e l'ex ginnasta che sarebbe stata la ragione della rottura di Putin con l'ex moglie. Fonti a Page Six svelano che hanno avuto quattro figli, due gemelle e due ragazzi, tutti nati in Svizzera. Indiscrezioni mai confermate o smentite dai diretti interessati.

Dove si nascondono i familiari di Putin

Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpica, e i quattro figli, mentre Putin effettua il suo assalto in Ucraina, si starebbero nascondendo in Svizzera, secondo quanto fa sapere PageSix: "La famiglia di Putin è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora". Eppure la Svizzera ha deciso di allinearsi alle sanzioni contro Mosca adottando una posizione dura nei confronti della Russia, ma la donna e i suoi figli, secondo quanto si legge, avrebbero il passaporto svizzero. Il DailyMail invece 7 giorni fa rivelava che il guerrafondaio russo aveva nascosto i suoi familiari in una ‘città sotterranea' in Siberia, un lussuoso buker hi-tech sui monti Altai progettato per la protezione in caso di guerra nucleare.