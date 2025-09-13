Gossip
Pupo compie 70 anni, le foto della grande festa: oltre 2mila persone, ospiti, maxi torta e “panini per tutti”

Pupo ha compiuto 70 anni e ne ha celebrati 50 di carriera. Per l’importante doppio traguardo, il cantautore ha organizzato una grande festa a Ponticino, Arezzo, sua città d’origine. Un concerto davanti a oltre 2mila persone con ospiti sul palco, come Gianni Morandi, una maxi torta e un ricco buffet.
A cura di Elisabetta Murina
Doppia festa per Pupo. Il celebre cantautore, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ha compiuto 70 anni e ne ha celebrati 50 di carriera. Per festeggiare il doppio importante traguardo, ha organizzato un concerto nella sua città d'origine, Pontino (Arezzo), dove si è esibito davanti a una folla di persone e dove non sono mancati ospiti e buon cibo, come aveva promesso.

La festa per i 70 anni di Pupo: il concerto, la torta e gli ospiti

Come raccontano le foto e i video su Instagram, Pupo ha organizzato una grande festa a Ponticino, sua città d'origine, per celebrare 70 anni di vita e 50 di carriera. Il noto cantautore si è esibito con i suoi più grandi successi, come Su Di noi e Gelato al cioccolato, davanti a una folla di persone accorsa per l'occasione. Palloncini rosa e bianchi con il suo volto scelti come decorazione e sul palco alcuni ospiti, tra cui Gianni Morandi, che ha cantato con lui. Non è mancato durante la serata il momento dedicato alla torta. Per realizzarla, Pupo si è affidato al pastry chef Stefano Lorenzoni, che ha seguito i suoi desideri: quattro piani, una candelina con il numero 70 in cima e le citazioni dei suoi brani più celebri tutto intorno.

Il dopo festa con 2mila persone e i "panini al prosciutto per tutti"

Dopo la serata vera e propria, come fa sapere il Corriere della Sera, i festeggiamenti per i 70 anni di Pupo e i 50 di carriera sono continuati fino a tarda notte. Tra gli ospiti, oltre a Gianni Morandi, anche Giancarlo Antognoni, l'ex Miss Italia Denny Mendez, Paolo Vallesi. Con loro circa 2mila persone in totale, che hanno continuato a brindare e mangiare, soprattutto panini al prosciutto alla base del buffet scelto con cura dal festeggiato e organizzato dall'ex hotel Country Family. "Sono un uomo del popolo, nella mia festa c'è almeno un tramezzino per tutti", aveva infatti preannunciato il cantante, mantenendo tutte le promesse prestabilite.

