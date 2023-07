Pierfrancesco Favino al mare con le sue donne: la madre, la compagna Anna e la figlia Lea Piefrancesco Favino si concede una giornata al mare, in completo relax, circondato dalla sua famiglia. Con lui, infatti, ci sono la compagna Anna Ferzetti, la figlia Lea e infine sua madre.

A cura di Ilaria Costabile

Un po' di sano relax è quello che si godono Pierfrancesco Favino e la compagna Anna Ferzetti sul litorale di Terracina, dove sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, intenti a trascorrere una giornata in famiglia. L'attore si diverte a giocare in acqua con la figlia più piccola, Lea, sostiene passo dopo passo la sua adorata mamma e si rilassa sotto l'ombrellone.

Foto del settimanale Chi

Una giornata al mare in famiglia

Pierfranesco Favino è uno degli attori più amati del nostro cinema, carismatico, bravissimo, interprete di grandi film e protagonista di altri che ancora devono arrivare. Il prossimo 30 agosto, infatti, sarà alla Mostra del Cinema di Venezia, per aprire la cerimonia di presentazione con il film "Comandante" di Edoardo De Angelis, in cui interpreta il ruolo principale. Prima di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro, come d'altronde ha sempre fatto, l'attore romano si gode una routine semplice, familiare, in compagnia delle persone che ama di più. Al suo fianco, infatti, c'è Anna Ferzetti, la sua compagna ormai da vent'anni, c'è la piccola Lea, con la quale si concede un divertente bagno, tra un tuffo e un tenero abbraccio bagnati dalle onde del mare e infine c'è la sua mamma. Mano nella mano, pronto a sostenerla e ad accompagnarla, Favino si prende cura della donna che l'ha messo al mondo, con la quale ha un legame fortissimo, come ha sempre raccontato anche in tante delle sue interviste.

Foto del settimanale Chi

Pierfrancesco Favino e l'amore per la semplicità

Da sempre l'attore è geloso dei suoi momenti di intimità, che vorrebbe tenere lontano dai riflettori, perché è lì che mostra la sua essenza più pura, dove si diletta a cucinare per la sua famiglia, trascorrendo del tempo di qualità, insieme, tempo in cui lontano dal set può dedicarsi ad una quotidianità fatta di cose semplici. Sebbene anche Anna Ferzetti sia una attrice affermata, i due hanno sempre cercato di mantenere una dimensione di "normalità" nel loro quotidiano, come dimostrano questi scatti che li vedono insieme, su un lido qualsiasi, a Terracina, non troppo lontano da Roma.