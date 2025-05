video suggerito

Perché Serena Enardu ha rifatto il naso: "Non mi faceva impazzire, da bello è diventato bellissimo" Serena Enardu ha rifatto il naso e ha spiegato perché ha ritenuto opportuno sottoporsi all'intervento: "Non è vero che lo si fa sempre per un complesso, molti come me lo fanno per lo sfizio di vederlo ancora meglio".

A cura di Daniela Seclì

Serena Enardu ha rifatto il naso. La compagna di Pago ha parlato dell'intervento di chirurgia estetica in una serie di storie pubblicate su Instagram. Ha spiegato il motivo che l'ha spinta a farlo, chiarendo di essere sempre stata consapevole che il suo naso fosse bello: "Ma da bello è diventato bellissimo".

Serena Enardu si è rifatta il naso

Serena Enardu, in una serie di storie pubblicate su Instagram, si è detta molto soddisfatta dell'intervento al naso: "Abbiamo tolto il gessetto. Il naso è a dir poco stupendo. Sono felicissima di aver visto quello che volevo vedere. Ho tolto il gessetto e ho pensato: "L'ho rifatto io". Avete presente quando sapete perfettamente cosa non vi piace e non vorreste rivedere mai più. Quando mi ha tolto il gessetto ho avuto proprio questa sensazione. Come se ci avessi messo mano io. Un lavoro sartoriale, sono super felice. Ancora è gonfio però il risultato per me è super top".

Perché ha deciso di sottoporsi all'intervento

Alcuni utenti le hanno chiesto perché abbia deciso di sottoporsi all'intervento, dato che il suo naso non aveva nulla che non andasse. Serena Enardu ha spiegato le sue motivazioni:

Mi state chiedendo perché l'ho rifatto se era bellissimo anche prima. Anche per me era bellissimo anche prima. Non era un naso che a me non piaceva, per questo ero molto agitata. Mi piaceva il mio naso ma c'erano delle cose che non mi facevano impazzire. Volevo togliere alcune cosine per vederlo ancora meglio. Non è un naso che da brutto è diventato bello. Da bello è diventato bellissimo. Sono super felice. Non è sempre vero che chi si rifa qualcosa lo fa perché ha un complesso o un problema. Molti, come me, lo fanno per lo sfizio di vederlo ancora meglio.

Quindi ha concluso: "Fra cinque giorni toglierò il cerottino. Il risultato non sarà quello, ci vorrà del tempo prima che si stabilizzi completamente. Il top si vedrà anche dopo un anno. Ma anche se dovesse rimanere così per me va benissimo. Tra un mese e mezzo farò la visita di controllo".