Perché Cecilia Rodriguez è sparita da Instagram, c’entrano Le Iene I fan di Cecilia Rodriguez si stanno chiedendo perché l’argentina sia sparita da Instagram, il mistero è stato finalmente svelato: è tutta opera de Le Iene.

A cura di Gaia Martino

Un giallo nelle ultime ore ha fatto preoccupare i fan di Cecilia Rodriguez, il celebre volto televisivo e influencer argentina che improvvisamente è sparita da Instagram. In effetti giorni fa aveva minacciato i suoi follower di cancellarsi dal social network, stanca di alcuni messaggi ricevuti: "Vi leggo, mi avete rotto profondamente i maroni. Siete matti, non state bene col cervello" aveva detto, concludendo che se non avessero smesso si sarebbe eliminata e si sarebbe dedicata ad altro. Nelle ultime ore il suo profilo non esiste più, ma quello del suo fidanzato Ignazio Moser sì. Proprio quest'ultimo ha pubblicato un IG story con dei puntini sospensivi: cosa voleva dire? A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato il programma Le Iene che ha lanciato un piccolo spoiler di ciò che i telespettatori assisteranno stasera.

Cecilia Rodriguez finisce nel mirino de Le Iene

Non è ancora chiaro se si tratti di scherzo o meno, ma sicuramente con l'improvvisa cancellazione del profilo Instagram di Cecilia Rodriguez c'entrano Le Iene. Il programma in onda su Italia Uno stasera attraverso un video spoiler ha svelato di aver messo a dura prova la pazienza dell'influencer argentina. "Cecilia Rodriguez si lamenta sui social che tutti le chiedono solo del fidanzato Ignazio Moser? Noi l’abbiamo sottoposta a uno stress test. Ci vediamo questa sera dalle 21:20 su Italia1" si legge come didascalia di un video pubblicato sui social ufficiali della trasmissione che riprende una cena di Cecilia e Ignazio al ristorante. La serata però, stando alle immagini della mini clip di anticipazione, finisce male con lei che vuole essere lasciata in pace, minacciando di chiamare la polizia. "Vieni qua, calmati" le chiede l'ex naufrago de l'Isola dei Famosi, "Allontanati altrimenti ti do una pizza davanti a tutti" replica lei infuriata. Gli altri dettagli saranno rivelati nella puntata dello show in onda stasera con Belen Rodriguez, sorella della vittima di questa sera, e Teo Mammuccari alla conduzione.