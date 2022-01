Ora ce n’è Coviddi, Angela da Mondello sul padre positivo: “Siamo tutti vaccinati” Angela Chianese diventata “famosa” nella tv di Barbara D’Urso come la negazionista Angela da Mondello, ha dichiarato di avere il padre positivo: “Mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.

Angela Chianese diventata "famosa" nella tv di Barbara D'Urso come la negazionista Angela da Mondello, ha dichiarato di avere il padre positivo al Covid e la cosa ha generato non poco chiacchiericcio, finendo addirittura sull'ANSA e spiccando il volo nei trend sui social. Motivo? Semplice, la donna con la frase "Non ce n'è Coviddi" era riuscita a finire nelle prime serate di Canale 5 grazie all'intercessione della D'Urso, che l'aveva scoperta su una spiaggia siciliana mentre dichiarava apertamente di non essere preoccupata per il virus dilagante in tutta Italia, poiché appunto inesistente.

"Peccato non l'abbia tu", la replica di Angela da Mondello

"Anche da noi è arrivato questo maledetto", ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. Ad essere positivo è il padre, che è asintomatico e sta in casa ma questo non ha placato gli hater, che hanno affollato il profilo della Chianese, inondandola di insulti e ingiurie. "Peccato non l'abbia preso tu", l'amaro augurio ricorrente, al quale Angela da Mondello ha risposto:

Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria.

In conclusione, le stories di Instagram hanno posto l'accento sull'ingiustizia delle parole ricevute e sulle intenzioni della siciliana: "Buongiorno, da oggi sconti più per nessuno, vi farò cadere la faccia a terra" ha scritto in prima battuta, per poi aggiungere "il serpente può cambiare la pelle, ma sempre serpente rimane", condividendo una foto di Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano.