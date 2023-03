Noemi Bocchi si è operata, poche ore fa l’intervento chirurgico per la diastasi addominale Noemi Bocchi ha superato l’intervento chirurgico cui aveva confessato di doversi sottoporre per risolvere il problema di diastasi addominale dal quale era affetto. Su Instagram la foto scattata prima di entrare in sala operatoria.

A cura di Stefania Rocco

Noemi Bocchi si è sottoposta all’intervento chirurgico per risolvere il problema di diastasi addominale dal quale aveva rivelato di essere affetta. È stata proprio la compagna di Francesco Totti a pubblicare sul suo profilo Instagram la foto scattata pochi minuti prima dell’ingresso in sala operatoria. Accanto a lei il chirurgo che l’ha operata. “Scendiamo in sala operatoria”, ha scritto Noemi sorridente e apparentemente serena. Non c’è traccia sul suo viso del timore che l’aveva spinta a pubblicare il lungo post con il quale aveva reso noto il problema affrontato dopo il parto.

Noemi Bocchi: “Ho una diastasi addominale, dovrò operarmi”

Era stata la stessa Noemi, ormai compagna ufficiale di Francesco Totti, a condividere su Instagram il lungo racconto in cui asseriva che si sarebbe sottoposta a un intervento per risolvere il problema rappresentato dalla diastasi addominale riportata a seguito delle sue due gravidanze. “Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: ‘hai partorito, è normale’. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di Diastasi Addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco”, aveva scritto Bocchi sui social, “Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! I loro racconti mi hanno fatto prendere coscienza e ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l'articolo sulla gravidanza ha suscitato in me.. sentimenti che si generano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune”.

La Instagram story condivisa da Noemi Bocchi

Che cos’è la diastasi addominale

La diastasi addominale è una condizione (“So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi”, aveva scritto Noemi in un altro post condiviso su Instagram) che affligge il 30% delle donne dopo la gravidanza e che comporta l’eccessiva separazione della muscolatura addominale. Tra le conseguenze provocate dalla diastasi rientrano soprattutto la perdita del punto vita, la comparsa di una rientranza lungo l’addome e l’impossibilità di ottenere un ventre piatto.