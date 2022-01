Nicolas Cage padre per la terza volta, chi è la giovane moglie di 27 anni Riko Shibata Riko Shibata è la bellissima 27enne che presto renderà Nicolas Cage padre per la terza volta. Tra loro ci sono oltre 30 anni di differenza e la neo moglie del divo è persino più giovane del suo primo figlio. Weston ha donato all’attore, nonno a soli 50 anni, due splendidi nipotini.

A cura di Giulia Turco

Nicolas Cage sarà padre per la terza volta. L’attore 58enne aspetta il suo terzo figlio, il primo dalla giovane moglie Riko Shibata, di 27 anni. Tra di loro pare sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine nel 2020 in Giappone, mentre Cage era alle prese con il set del film ‘Prisoners of the Ghostland'. Lo scorso febbraio sono arrivate le nozze, celebrate a Las Vegas alla presenza di pochi intimi, e ben presto la scelta di avere un figlio. L’attore, già padre di Weston, 31 anni, nel 2014 è diventato nonno a 50 anni. “I futuri genitori sono euforici”, ha raccontato a People una fonte vicina alla coppia.

Chi è Riko Shibata la giovane moglie di Nicolas Cage

Giovanissima e dai delitti tratti orientali, Riko Shibata è la 27enne che ha sposato il divo americano il 16 febbraio 2021. Persino più giovane del primo figlio di Cage, Weston, in seguito alle nozze Riko Cage ha acquisito il cognome dal marito. Dopo essersi conosciuti in Giappone, sembra che la coppia abbia vissuto un amore a distanza per alcuni mesi, a causa della pandemia. Per questo, Nicolas Cage ha fatto alla sua nuova fiamma una romantica quanto insolita proposta di matrimonio via Face Time dal Nevada, dove era tornato in quel periodo. Lo ha raccontato lui stesso durante il programma radiofonico condotto dal fratello Marc, specificando l’aneddoto di un anello di fidanzamento con un bellissimo diamante nero consegnato in dono a Riko. “È stata una cerimonia molto riservata e intima”, ha raccontato il suo portavoce a proposito del matrimonio, “la data è stata scelta in onore del compleanno del defunto padre defunto dello sposo”. August Coppola, infatti, nacque il 16 febbraio 1934.

(Nicolas Cage e Niko Shibata, foto Getty).

Nicolas Cage è già nonno e padre di due figli

Il divo americano ha alle spalle altri tre matrimoni. Nel 1995 ha sposato Patricia Arquette: un matrimonio durato appena nove mesi, che non lasciò troppe ferite. Nel 2000 l’attrice e l’ex marito recitarono insieme nel film ‘Al di là della via' di Martin Scorsese. Nozze lampo anche con Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis e Priscilla, durato dal 2002 al 2004. Due mesi dopo il divorzio Nicolas cafe sposava la cameriera Alice Kim e, dal loro legame durato fino al 2016 nacque il figlio Kal-El, oggi 16enne. Da una precedente relazione con la modella Christina Fulton invece è nato il suo primo figlio, che lo ha reso nonno di due nipotini.