Miguel Herran in lacrime mostra la sua casa tra le fiamme, un incendio ha distrutto tutto Miguel Herran, Rio de La casa di Carta, ha mostrato sui social le immagini dell’incendio che ha distrutto la sua casa. L’attore sta bene, ma non ha esitato a mostrare la sua disperazione per l’accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Miguel Herran, Rio de La Casa di Carta, ha condiviso in queste ore sui social momenti davvero drammatici: la sua abitazione è stata completamente travolta dalle fiamme, come mostra in un video dove si sentono chiaramente lacrime e lamenti per quanto è accaduto. L'attore, che per fortuna non ha riportato danni e quindi sta bene, non ha nascosto la sua disperazione nel vedere distrutta in poche ore la sua abitazione.

Le immagini dell'incendio

Immagini che danno una stima di quanto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 8 aprile e che ha sconvolto la vita del giovane attore spagnolo. Fiamme ancora alte, mobili coperti dalla cenere, libri bruciati, una casa completamente distrutta è quello che viene mostrato apertamente dal 25enne che, tra le lacrime, continua a ripetere "Non ci posso credere. La mia casa", quasi a voler rendere reale quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi e che mai avrebbe potuto immaginare. Non ci sono dettagli su come sia scoppiato l'incendio che potrebbe essere accidentale, ma l'attore dopo aver informato i suoi fan dell'accaduto si è poi eclissato, probabilmente tornerà a parlare dell'incidente quando si saranno chiarite le dinamiche. Ciò che conta è che, comunque, lui stesso non ha riportato danni, sebbene abbia rischiato moltissimo, in quanto si trovava sul posto nel momento in cui le fiamme hanno sovrastato la casa. Al portale Hola!, l'attore ha dichiarato: "Mi ha sorpreso nel sonno e mi sono svegliato al rumore della mia casa che bruciava. Sono uscito dalla finestra della camera da letto".

Miguel Herran protagonista di serie Netflix

Dopo la fine della sua esperienza nel cast de "La casa di carta", conclusasi dopo cinque stagioni, sebbene i fan avrebbero gradito che la serie continuasse per qualche altro capitolo, Miguel Herran ha continuato la sua ascesa da attore. Dopo la serie che lo ha portato alla notorietà appena ventenne, il giovane di Malaga è poi entrato anche nel cast di un altro grande successo spagnolo della piattaforma streaming, stiamo parlando di "Èlite", arrivato alla sua quinta stagione e che, a differenza de La casa de papel, continuerà almeno per un'altra, dove l'attore interpreta Christian. Non mancano, però, progetti futuri che lo vedono protagonista.