Michael Caine mette all’asta i suoi cimeli cinematografici, anche i suoi iconici occhiali L’attore Michael Caine ha deciso di mettere in vendita alcuni degli oggetti più iconici della sua carriera cinematografica. L’asta si terrà il prossimo marzo e gli appassionati potranno acquistare anche gli occhiali iconici del celebre divo.

A cura di Ilaria Costabile

Michael Caine è uno degli attori più noti di Hollywood e la sua carriera è stata senza dubbio ricca di successi indimenticabili e all'età di 88 anni ha deciso di condividere alcuni degli oggetti più iconici che hanno segnato le sue apparizioni al cinema, organizzando un'asta tenuta dalla Bonhams, una delle case d'asta più famose al mondo, che si occuperà della vendita dei cimeli del divo. Tra gli oggetti di cui ha deciso di disfarsi, seppur mettendoli in vendita, ci sono anche i suoi iconici occhiali.

L'asta si terrà a marzo

Stando a quanto riportato dalla CNN, la vendita avverrà a Londra il prossimo 2 marzo e non mancheranno gli appassionati che si presenteranno per aggiudicarsi dei veri e propri cimeli cinematografici e disposti a spendere anche delle cifre considerevoli. Tra gli oggetti in vendita, ad esempio, ci sarà anche l'orologio Rolex il cui valore è stimato attorno ai 12mila dollari. Secondo il Times, invece, l'attore premio Oscar non sarebbe così entusiasta della vendita di oggetti che sono stati così importanti per la sua vita artistica e personale, ma la vendita sembrerebbe attualmente confermata.

In vendita dalla sedia da regista agli occhiali

Secondo Charlier Thomas, il responsabile dell'asta, si tratterebbe di uno degli eventi più privati gestiti dalla Bonhams e che prevede la vendita anche di una sedia da regista risalente al film del 1971, Get Carter, in cui Michael Caine interpretava il ruolo del gangster Jack Carter e a questo si aggiungerebbe anche un paio di occhiali del divo che, da sempre, ha fatto delle sue montature doppie e riconoscibili, un segno distintivo della sua personalità. Tra gli altri oggetti figurano un poster del film "Alfie" per il quale Caine ricevette la nomination all'Oscar come migliore attore e anche alcuni dipinti di valore. Secondo Thomas l'asta ha un valore davvero inestimabile: "Sir Michael ha collezionato questi articoli per molti decenni e ha sempre comprato determinate cose solo per gusto personale, per amore e non per chissà quale altro motivo, e questo rende questa collezione così incredibilmente speciale".