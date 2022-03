Massimo Giletti: “Amo una donna da dieci anni, è un sentimento che tengo al riparo” Massimo Giletti, particolarmente geloso del suo privato, racconta di avere una donna nel cuore da dieci anni, ma di voler tenere questo legame al riparo, lontano dai riflettori.

A cura di Ilaria Costabile

Massimo Giletti non è mai stato avvezzo al mondo delle cronache rosa e, infatti, sono pochi gli aneddoti del suo privato che si conoscono. Eppure, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, il giornalista ha dichiarato di essere innamorato da ben dieci anni, ma non ha voluto svelare l'identità della donna in questione, né tantomeno parlare in maniera dettagliata della loro relazione.

L'amore segreto di Massimo Giletti

Una dichiarazione che lascia sorpresi i seguaci del noto conduttore di La7 che, infatti, non è solito parlare di sé, se non attraverso il suo lavoro, le sue inchieste e il suo modo di fare televisione e informazione. Ma ci sono circostanze in cui anche il privato fa capolino nella vita pubblica, ed è così che Massimo Giletti rivela: "Ho un amore grande per una donna mi vive dentro da dieci anni. Un sentimento al riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno". Affermazioni importanti che confermano l'idea di un uomo che ha sempre voluto mantenere un certo riservo, ma soprattutto che non ha mai desiderato mischiare il suo lavoro con il suo privato. Della sua donna, di cui non ha voluto svelare l'identità, ha parlato come un rifugio, capace di tenere le redini di una relazione che non cede alla routine, cosa che non è mai riuscito a gestire nei rapporti interpersonali, come confida sulle pagine del noto settimanale:

Una certezza a cui ritornare, un’àncora. Perché poi sono sempre alla ricerca di altro, un volto nuovo, un innamoramento. Sono un pasticcione. Ho vissuto emozioni bellissime, non c’è nulla di più travolgente. Ma la quotidianità mi uccide, non riesco a superarla. Neanche da ragazzo.

Le storie passate

Sul conto del giornalista, quindi, non sono mancati possibili gossip che lo hanno visto accanto a volti noti dello spettacolo e anche della politica. Tra le liaison più note c'è senza dubbio quella con Antonella Clerici, finita a seguito di desideri e progetti di vita differenti, seguito poi dall'incontro con la deputata del Partito democratico Alessandra Moretti, relazione conclusa dopo qualche tempo.