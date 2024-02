Massimiliano Gallo papà bis, è nata la figlia Artemisia avuta con la moglie Shalana Santana Massimiliano Gallo e Shalana Santana sono diventati genitori: il 19 febbraio è nata Artemisia, la loro prima figlia insieme. L’annuncio con un post su Instagram, che mostra il cartellino di nascita della piccola. Entrambi hanno già avuto dei figli dalle precedenti relazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Massimiliano Gallo è diventato papà per la seconda volta: la moglie Shalana Santana ha dato alla luce la piccola Artemisia. L'attore di fiction come Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso, era già padre di una bambina avuta dalla precedente relazione, così come l'attrice aveva già accolto in famiglia Leon, nato dall'amore con l'ex Alessandro Lukacs.

L'annuncio della nascita

La coppia ha dato la bella notizia con un post pubblicato su Instagram, in cui mostrano il cartellino di nascita della prima figlia: si chiama Artemisia Gallo, è nata il 19 febbraio 2024 alle ore 12.31 e pesa 3 chili e 860 grammi. Si tratta della prima figlia avuta insieme, anche se entrambi erano già genitori rispettivamente di un maschio e di una femmina nate della precedenti relazioni. L'attrice, 40 anni, aveva rivelato la gravidanza lo scorso ottobre, pubblicando su Instagram una foto insieme al marito in cui sotto il vestito si vedeva chiaramente il pancione per la prima volta.

La storia d'amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Massimiliano e Shalana sono una coppia da oltre sette anni e, nel dicembre 2022, sono convolati a nozze. La compagna è più giovane di 25 anni, ha origini brasiliane e un passato da modella, prima di dedicarsi a sua volta al mondo della recitazione. "È la persona più pura che ho conosciuto”, aveva raccontato l'attore in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Allargare la famiglia è un pensiero che aveva già attraversato la mente dell'attore, reduce dal successo di Imma Tataranni, Vincenzo Malinconico -Avvocato di insuccesso e I Bastardi di Pizzofalcone: "Non è ancora successo, sono vecchietto un pò ho paura, sono vecchietto". Entrambi erano già genitori di due figli nati da precedenti relazioni: lui di Giulia, mentre lei di Leon, avuto con l'ex compagno Alessandro Lukacs.