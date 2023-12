Maria De Filippi festeggia 62 anni tra fiori e auguri: la speciale sorpresa di Pier Silvio Berlusconi Il 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 62 anni. Nel suo giorno speciale, la nota conduttrice ha lavorato, circondata dall’affetto di amici e collaboratori, tra valanghe di fiori e sorprese speciali, prima fra tutte quelle di Pier Silvio Berlusconi. Per lei è stato anche il primo compleanno senza il marito Maurizio Costanzo.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi ha compiuto 62 anni. La nota conduttrice Mediaset ha passato il suo giorno speciale a lavorare, circondata dall'affetto di amici e collaboratori, tra valanghe di fiori e sorprese speciali. Prima fra tutte quelle di Pier Silvio Berlusconi, come ha raccontato il settimanale Chi, che a lei ha dedicato la sua copertina.

Il compleanno di Maria De Filippi e la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi ha festeggiato il compleanno con i collaboratori di sempre, che ormai sono diventati a tutti gli effetti parte della sua famiglia. Il settimanale Chi ha mostrato alcune foto della conduttrice nel suo giorno speciale, passato circondata da tantissimo affetto e da una valanga di auguri e fiori. Ogni anno infatti sono centinaia i mazzi che le vengono recapitati da fan, amici o da chiunque voglia mandarle anche solo un pensiero.

Maria De Filippi festeggia il compleanno con i collaboratori (Foto dal settimanale Chi)

In più, non sono mancate le sorprese: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, le ha fatto visita negli Studi Elios per farle di persona gli auguri. Una visita inaspettata per la conduttrice, ma assolutamente gradita. Poi c'è stato Fiorello, che ormai ogni anno la chiama in diretta a Viva Rai2, un pò come ha recentemente fatto con Gianni Morandi in occasione dei suoi 79 anni. Lei non si è fatta trovare impreparata ed è apparsa perfetta, nonostante fossero passate da poco le sette del mattino. Infine le foto, tante foto: paparazzi appostati sotto casa già giorni prima per immortalare il momento perfetto. Maria De Filippi si è concessa ai flash, più volentieri del solito. Nonostante l'affetto non le sia mancato, per la nota conduttrice è stato anche un compleanno con un pò di nostalgia e tristezza, il primo dalla morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso febbraio.

Maria De Filippi nel giorno del suo compleanno (Foto da Chi)

A gennaio torna con C'è Posta per te: la prima edizione senza Costanzo

Attualmente in onda con Uomini e Donne e Amici, Maria De Filippi non ha intenzione di fermarsi: a gennaio riporterà in tv lo storico programma C'è posta per te, che da 24 anni tiene compagnia agli italiani grazie alla sue storie sempre nuove. Un'edizione, la prossima, a cui la conduttrice sta lavorando per la prima volta senza il marito Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio all'età di 84 anni.