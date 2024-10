video suggerito

Marco Mengoni a Milano, le prime foto del cantante dopo la morte della madre: a novembre tornerà a esibirsi

Dopo aver dato l'addio a sua madre Nadia, scomparsa il 22 settembre, Marco Mengoni ha lasciato Ronciglione per rientrare a Milano. Nelle foto comparse sul settimanale Chi, il cantante è al fianco dell'amico Marco. A mostrargli supporto in questo periodo sono stati anche i fan, stretti all'artista nel momento di dolore.

Marco Mengoni a Milano insieme al suo migliore amico

Marco Mengoni non sta attraversando un periodo semplice. A sostenerlo, però, c'è Marco, uno dei suoi amici più cari. Di recente è tornato a Milano da Ronciglione, paese in provincia di Viterbo in cui è nato, dopo aver dato l'addio a sua madre Nadia, malata da tempo. Negli scatti pubblicati dal settimanale, si vede comparire un sorriso sul volto di Mengoni, pizzicato nel capoluogo meneghino mentre cerca di tornare alla sua quotidianità: colazione in Duomo, palestra e impegni di lavoro (l'8 novembre lo vedremo esibirsi allo show della Nitto ATP Finals di tennis a Torino, all'Inalpi Arena).

Marco Mengoni e il brano Luce dedicato a sua madre

Nel corso della sua carriera Marco Mengoni aveva spesso ringraziato i suoi genitori per il supporto ricevuto. Il cantante, dal palco dell'Ariston, aveva rivolto un pensiero a sua madre Nadia, dedicandole la vittoria a Sanremo con il brano Due Vite: "Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo" . Successivamente aveva raccontato di aver provato a chiamarla due volte, scoprendo solo dopo che era nella piazza del suo paese d'origine a festeggiare il suo trionfo. Marco Mengoni per lei aveva scritto il brano Luce, presente nel suo ultimo album Materia (Terra): "Difendimi dai lunghi inverni, da tutti i dubbi che non ho, dal mondo che mi aspetta fuori". La canzone, pubblicata il 3 dicembre 2021, rappresenta uno dei momenti più delicati del sesto album dell'artista, che ha collezionato 6 dischi di platino.