Manila Nazzaro attacca Giulia Salemi: “Sono dispiaciuta, nessuno può giudicare le scelte altrui” Sale a galla un commento di Giulia Salemi sul comportamento di Manila Nazzaro ai tempi del GF VIP. L’ex Miss Italia ha letto soltanto ora le parole sul suo conto e, nonostante siano trascorsi mesi, ha deciso di non passarci sù.

A cura di Gaia Martino

Manila Nazzaro a distanza di mesi ha letto alcune interviste sul suo conto risalenti a quanto era nella casa del Grande Fratello VIP ed una dichiarazione le ha fatto storcere il naso. "Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto" ha scritto su Twitter, prima di risponderle a tono. Ma cosa successe? Giulia Salemi che ha condotto il GF VIP Party insieme a Gaia Zorzi, durante una puntata, disse la sua in merito ad una discussione tra le principesse Selassié, Katia Ricciarelli e l'ex Miss Italia. L'atteggiamento di quest'ultima l'aveva urtata e così le lanciò una frecciatina, arrivata a destinazione soltanto ora.

Cosa disse Giulia Salemi su Manila Nazzaro

Manila Nazzaro in una lite tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié al GF VIP si era schierata dalle parti della soprano, sostenendo che le giovani principesse che rivendicavano a gran voce la loro legittima partecipazione al reality, non erano in realtà VIP e dunque avrebbero dovuto ringraziare per essere lì. "Io le ho chiuse dicendole questo si chiama Grande Fratello VIP e di VIP non avete nulla, quindi ringraziate che siete qui" furono le parole della Nazzaro nella casa di Cinecittà.

Dopo averle ascoltate, Giulia Salemi durante il GF VIP Party difese le sorelle Selassié provocando l'ex Miss Italia. Queste furono le sue parole riportate da TvBlog:

Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego.

Successivamente, tornò sull'argomento per chiarire: "Io in quel momento mi sono sentita di difendere le principesse, ragazze di 18 anni in difficoltà contro donne più grandi. Io sono nata l'altro ieri e non giudico la carriera di Manila, ho trovato poco carino il branco contro qualcuno in difficoltà. Noi (Io e Gaia, ndr) non prendiamo parti, giudichiamo ciò che succede. Ho trovato poco carina quella uscita ma non ho nulla contro Manila".

Manila Nazzaro attacca Giulia Salemi

Manila Nazzaro ha letto soltanto ora le dichiarazioni di Giulia Salemi sul suo conto e così su Twitter ha deciso di commentarle, attaccando l'influencer e dicendosi dispiaciuta per l'accaduto. "Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo" ha scritto prima di spiegarsi:

Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…

"Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi" ha continuato l'ex concorrente del GF VIP 6