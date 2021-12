Luce Caponegro, in arte Selen: “Ho subito violenza, non rinnego il porno ma non lo rifarei” Luce Caponegro in arte Selen è arrivata a 55 anni con una maggiore consapevolezza: “Ho subito violenza e non sempre mi sono amata come donna. Il porno? Non lo rinnego ma non lo rifarei”.

Luce Caponegro in arte Selen è arrivata a 55 anni con una maggiore consapevolezza sulla donna che è stata e su quella che vuole essere. Ha spento le candeline il 17 dicembre e al Corriere ha commentato questo momento fatto di somme e bilanci, tra la nuova vita da imprenditrice nel settore estetico e i ripensamenti sul mondo del porno: "Non voglio apparire pessimista, ma se devo fare un bilancio, mi sembra che siano state più le sofferenze che le gioie. Ma probabilmente è stato il dolore a permettermi di evolvere, alla ricerca di continui cambiamenti".

Il vero cambiamento: il figlio Gabriele a 40 anni

Icona del porno degli anni 80/90, si è reinventata come imprenditrice e oggi gestisce con successo il suo centro estetico a Ravenna. Lei che in quei due decenni è stata icona dell'hard, parte fondamentale di una "generazione che ha portato avanti una giusta lotta per la libertà sessuale", ché fu difficile fronteggiare "l’immagine del sesso come una cosa volgare, che non andava nemmeno menzionato", oggi è donna autonoma e mamma felice.

Molti credono che il cambiamento più clamoroso sia stato l’abbandono al cinema hard. Per me non è stato questo il più determinante. La svolta più bella è stata diventare madre a 40 anni. Dico sempre che per me esiste un prima di Gabri e dopo Gabri (il secondogenito si chiama Gabriele, ndr). Un bambino inaspettato, che mi ha regalato una seconda vita. Gli ho fatto da mamma e da papà da sola e sono orgogliosa di dire che ho cresciuto un ragazzo sereno, affettuoso e rispettoso delle donne.

Il porno? "Non lo rinnego ma non lo rifarei"

Due le maternità, una a nemmeno 20 anni e l'altra a quasi 40, che l'hanno completata e le hanno fatto scoprire nuovi modi di stare al mondo. Il porno invece è qualcosa di cui si pente? "Non rinnego nulla, quella situazione era giusta per una ragazza di allora. Ma se potessi non lo rifarei. Non vorrei più portare il peso che una scelta così estrema e fuori dai canoni ti lascia addosso, impedendoti di essere riconosciuta per ciò che diventi dopo".

"Ho subito violenza, oggi aiuto le donne ad amarsi"

Oggi, Selen tornerebbe in tv per fare un reality come Ballando con le stelle ma nel frattempo è appagata dalla possibilità di aiutare le donne ad amarsi, visto che per una parte della sua vita lei stessa non ha sentito di farlo abbastanza: