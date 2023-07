Luca Vismara: “Mai nascosto il mio orientamento sessuale, ho amato sia uomini che donne” Luca Vismara, cantante ed ex concorrente dell’Isola dei famosi, è uscito recentemente allo scoperto accanto al compagno Peter Seggio. Ma precisa: “Non ho ami nascosto il mio orientamento sessuale”.

A cura di Stefania Rocco

Luca Vismara, cantante ed protagonista di Amici e dell’Isola dei famosi, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Gay.it. Di recente uscito allo scoperto accanto al compagno Peter Seggio, Vismara confessa di non avere mai nascosto il suo orientamento sessuale. Semplicemente, spiega, ha evitato a lungo di parlarne per sfuggire a etichette che non gli avrebbero reso in nessun caso giustizia.

Luca Vismara: “Mi hanno insegnato che non esiste una forma giusta per amare”

“Ci tengo a fare una premessa. Questa è la prima volta che parlo del mio orientamento sessuale”, ha spiegato il cantante a Gay.it,“Ma ti spiego il perché: non l’ho mai tenuto nascosto ma non ho mai sentito l’esigenza di parlarne perché per me era molto più importante fare piuttosto che dire. Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria sessualità ma sono sé stessi, punto e basta. Lo stesso ho voluto fare io”. Luca è cresciuto in una famiglia che fin da subito lo ha compreso e incoraggiato ad assecondare i suoi desideri e le sue passioni: “Sin da piccolo, infatti, tutte le persone che mi circondavano mi hanno insegnato che non esisteva una forma giusta o una sbagliata di amare. Per questo odio le etichette”. Di fatto, specifica, Vismara non ha mai parlato di omosessualità per un motivo preciso:

Ho sempre saputo di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne e sono sempre stato libero di esprimermi. Inizialmente mi piacevano le ragazzine e i ragazzini; poi sono stato fidanzato per quattro anni con una ragazza che ho amato follemente; poi ho avuto altre esperienze sia con ragazzi sia con ragazze. Nella mia testa, però, non c’è mai stata confusione bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone aldilà che fossero uomini o donne.

Il legame con Peter Seggio

Da qualche tempo, Vismara ha trovato l’amore. Accanto a lui c’è il ballerino 20enne Peter Seggio con il quale fa coppia fissa da qualche mese. “Fino ad ora non ho mai parlato del mio orientamento figurati se mi mettevo a parlare di una mia storia d’amore”, racconta Vismara spiegando il motivo celato dietro la decisione di vivere privatamente questo legame per mesi, “In 31 anni non ho mai sfruttato il gossip a mio vantaggio e ho sempre deciso di starci lontano, anche quando uscivano degli articoli su di me e miei presunti flirt”. La partecipazione al Pride insieme al compagno, però, lo ha spinto a cambiare idea: “Questa volta, invece, mi trovavo al Pride di Palermo e visto che la nostra storia andava avanti già da un po’ di mesi ho pensato che potesse essere giusto in quella situazione postare una nostra foto e quindi mandare un messaggio importante. Fino a quel momento non avevo condiviso nulla perché volevo tutelarlo. Entrambi viviamo a Milano che può essere una città molto difficile”.