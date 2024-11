Loredana Lecciso e il rapporto con la figlia Brigitta, neo sposa: “Non le sono stata vicino come dovevo”

video suggerito

Loredana Lecciso ha parlato del rapporto con la sua prima figlia Brigitta Cazzato, che di recente è convolata a nozze in Kenya con Yan Goby. "A differenza del padre, non le sono stata vicino come avrei dovuto. Sa dei miei sensi di colpa ma non me li ha mai fatti pesare", ha raccontato la showgirl e conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Loredana Lecciso è da poco tornata dal Kenya, dove era volta per partecipare al matrimonio della prima figlia Brigitta Cazzato. La ragazza è convolata a nozze per la terza volta con Yan Goby con una romantica cerimonia in spiaggia, alla presenza di amici e parenti. A proposito del rapporto con la neo sposa, alle pagine del settimanale Oggi, la showgirl ha raccontato: "Avevo da rimproverarmi parecchio", non nascondendo i suoi sensi di colpa.

"Non le sono stata vicino come dovevo", le parole di Loredana Lecciso

"Nei confronti di Brigitta avevo da rimproverarmi parecchio", ha raccontato Lecciso alle pagine del settimanale Oggi parlando del rapporto con la figlia. La conduttrice sente di non esserle stata vicina come avrebbe dovuto, a differenza del padre Fabio Cazzato, suo ex compagno, che invece è stato fondamentale:

A differenza di Fabio, il padre, che è stato un genitore bravissimo, io non le sono stata vicina come dovevo. Lei è stata incredibile, perché s'è sempre arrangiata, ha studiato a Milano, non ha mai chiesto niente, se voleva togliersi uno sfizio faceva la baby sitter, s'è laureata benissimo, s'è creata una linea di moda, ha imparato a conoscere il mondo e girando ha incontrato l'amore.

Brigitta è a conoscenza dei sensi di colpa della madre ma, ha confessato Lecciso, non glieli ha mai fatti pesare. "In questi giorni mi ha dato prova ancora una volta di amarmi alla follia", ha rivelato la showgirl, che le è stata accanto nel giorno del suo matrimonio.

Il matrimonio della figlia di Loredana Lecciso con Yan Goby

A inizio novembre Brigitta Cazzato è convolata a nozze con Yan Goby con una romantica cerimonia in Kenya, sulla spiaggia, alla presenza di amici e familiari. Per la coppia si tratta del terzo sì, a una anno di distanza dai primi due matrimoni, che sono stati invece più raccolti e riservati. Questa volta si è trattato di una festa in grande stile in riva al mare, come mostrano i video e gli scatti condivisi sui social. I festeggiamenti si sono poi svolti in un resort di lusso che sarebbe gestito proprio dallo sposo. Presente il padre della sposa e la madre, Loredana Lecciso.