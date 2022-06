“Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate”, ora è ufficiale Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina e naufraga Licia Nunez avrebbe detto addio a Barbara Eboli dopo anni di amore complicato.

Licia Nunez è tornata single e ha detto addio alla sua tormentata fiamma Barbara Eboli. Lo apprendiamo dalla rubrica "Chicche di Gossip", aggiornatissima sezione del settimanale Chi che fa il punto sulle notiziole e sui pettegolezzi del mondo dello spettacolo. Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex gieffina e naufraga Licia Nunez avrebbe detto addio a Barbara Eboli dopo anni di amore complicato. L'ultimo tira e molla è stato quello definitivo: la corda si è spezzata.

La storia si è interrotta

Licia Nunez e Barbara Eboli si erano giurate amore eterno proprio nella casa del Grande Fratello Vip, poi qualcosa si è rotto. Era iniziato tutto nel 2017, le due hanno affrontato una crisi subito dopo la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Fu Barbara Eboli a esprimere i suoi dubbi, ammettendo che forse non conosceva più la compagna. Poi la rottura definitiva, già anticipata da altri giornali nelle scorse settimane. Prima dell'Isola dei Famosi, la coppia si era già detta addio secondo i rumors. Ora Barbara Eboli continua per la sua strada nel lavoro di imprenditrice, la Nunez si è tuffata in una nuova avventura professionale dopo l'Isola.

Perché Licia Nunez ha lasciato l'Isola dei Famosi

Licia Nunez ha lasciato l'Isola dei Famosi per una serie di motivazioni. In una intervista a SuperGuidaTv ha spiegato che non ce la faceva più e non poteva resistere al prolungamento, anche per altri impegni presi.