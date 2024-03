Licia Colò: “Tornare con Nicola Pietrangeli? Ogni tanto ci vediamo, la speranza è l’ultima a morire” Ospite del programma ‘Un giorno da Pecora’, Licia Colò ha parlato della possibilità di tornare con Nicola Pietrangeli, con cui in passato ha avuto una storia durata 7 anni: “Ogni tanto ci si vede, la speranza l’ultima a morire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Licia Colò e Nicola Pietrangeli torneranno insieme? Se l'ex tennista non nasconde il desiderio che questo possa accadere, dopo una storia d'amore durata sette anni, ora è la conduttrice a fare chiarezza. "La speranza è l'ultima a morire", ha raccontato ospite del programma radiofonico Un Giorno da pecora con Giada Miceli, nel quale ha parlato anche di una certa gelosia nei confronti di Julia Roberts.

La gelosia di Licia Colò nei confronti di Julia Roberts

Nel corso dell'intervista, Colò ha ricordato un episodio accaduto all'epoca della sua relazione con Pietrangeli: "Una volta io e Nicola eravamo al cinema a ‘Pretty Woman', e lui, ad un certo punto, inizia a fare l'apoteosi di Julia Roberts". La conduttrice ha interpretato le sue parole come una mancanza di rispetto:

Per me però niente è impossibile nella vita e quindi questa cosa mi ha dato fastidio, è una questione di rispetto. E poi poteva davvero incontrarla Julia Roberts. Lui viveva a Montecarlo e lì giravano tantissimi attori di successo, quindi poteva davvero accadere.

Licia Colò e la possibilità di tornare con Nicola Pietrangeli

Licia Colò e Nicola Pietrangeli sono stati fidanzati per circa sette anni. "Non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single", aveva raccontato l'ex tennista in un'intervista al settimanale Oggi. A fare chiarezza sul loro rapporto è ora la conduttrice, che non esclude l'ipotesi di averlo di nuovo nella sua vita: "Ogni tanto ci si vede e la speranza è l'ultima a morire. Diciamo che ora siamo grandi amici e questo è molto importante".