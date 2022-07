Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti Lenor ha modificato lo spot che ha per protagonista Ilary Blasi dopo la notizia della separazione da Francesco Totti. “Un matrimonio perfetto” diventa “Un profumo perfetto”.

A cura di Stefania Rocco

Il clamore che ha investito Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia del loro divorzio ha avuto effetti inevitabili anche sui rapporti commerciali dei due involontari protagonisti della notizi di cronaca rosa dell’estate. Lo dimostra quanto accaduto con Lenor del cui ammorbidente Blasi è testimonial. Il noto marchio, secondo quanto scrive il sito Very Inutil People, ha modificato lo spot che ha per protagonista la celebre conduttrice Mediaset affinché risultasse maggiormente aderente alle notizie di attualità.

Le modifiche allo spot con Ilary Blasi

Nello spot che va in onda a partire dal 2021, Ilary guarda in camera e dice: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Nel nuovo spot, invece, la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita da “profumo”. Una modifica dovuta, addirittura necessaria, considerando quanto sia cambiata la situazione privata della Blasi rispetto al momento in cui lo spot in questione è stato girato.

Il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Un matrimonio apparentemente perfetto quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, naufragato (non proprio a sorpresa) solo una settimana fa. Le voci di una separazione imminente erano esplose per la prima volta qualche mese fa ma erano state immediatamente messe a tacere dai diretti interessati che avevano parlato di una fake news. Ma a distanza di qualche mese, la verità è emersa prepotentemente. Ilary e Totti hanno annunciato il loro divorzio solo poche ore prima che il settimanale Chi pubblicasse in copertina le foto del Capitano sorpreso sotto casa di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma 34enne del campione. Ma a parte il comunicato stampa che ha confermato il divorzio, Ilary e Francesco non hanno aggiunto dettagli che potessero spiegare la separazione. Una decisione che ha messo fine a un legame durato 20 anni.