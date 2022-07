Le prime foto di Pierluigi Pardo con il figlio Diego: “Il suo nome non è un omaggio a Maradona”

Il 14 giugno, Pierluigi Pardo è diventato padre per la prima volta. Il giornalista sportivo ha avuto un figlio dalla compagna Lorenza Baroncelli e al settimanale Chi ha dichiarato: "Siamo al settimo cielo". Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, anche le prime foto che ritraggono la famigliola.

Pierluigi Pardo e la compagna Lorenza Baroncelli hanno deciso di chiamare il loro primogenito Diego. Così, molti sportivi hanno pensato che il giornalista volesse rendere omaggio al grande Diego Armando Maradona, ma in realtà non è così. Pardo ha spiegato che il nome Diego è un omaggio a suo nonno:

"Sfatiamo questa leggenda: non abbiamo chiamato nostro figlio Diego come il re del calcio Diego Armando Maradona; Diego è il nome di mio nonno. E poi ammettiamolo, Diego Pardo ricorda un centrocampista sudamericano, magari un giorno sarà un buon calciatore. Oggi è importante sia in salute".