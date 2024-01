L’attrice della Sirenetta Halle Bailey è diventata mamma: è nato Halo, primo figlio con il rapper DDG L’attrice che ha interpretato il ruolo di Ariel nel live action della Sirenetta, Halle Bailey, è diventata mamma. La 23enne ha condiviso l’annuncio su Instagram: “Benvenuto al mondo mio Halo. Il mondo ha voglia di conoscerti”. Si tratta del primo figlio con il rapper DDG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Halle Bailey, attrice e cantante di Atlanta scelta da Disney per vestire i panni di Ariel nella live action de La Sirenetta, è diventata mamma. Estremamente riservata sulla sua vita privata, non aveva reso pubblica la sua gravidanza. Con un post su Instagram condiviso poche ore fa ha rivelato la nascita di Halo, il suo primo figlio con il compagno DDG, rapper e pugile statunitense.

L'annuncio di Halle Bailey

"Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni, la cosa più bella che il 2023 potesse fare per me era portarmi mio figlio. Benvenuto al mondo mio Halo. Il mondo ha voglia di conoscerti": con queste parole Halle Bailey, su Instagram, ha annunciato la nascita di suo figlio. A corredo del testo ha aggiunto una foto scattata mentre stringe la manina del bebé.

Il tabloid People.com racconta della storia d'amore tra l'attrice e DDG, il fidanzato 26enne, rapper e puglile. Nessuno dei due aveva reso nota la gravidanza e la nascita del bebè è stata una sorpresa per i fan.

La storia d'amore tra Halle Bailey e DDG

Pseudonimo di Darryl Dwayne Granberry Jr., DDG ha conquistato il cuore di Halle Bailey circa un anno fa. La coppia, si legge su People, è diventata ufficiale su IG nel marzo 2022 con una foto condivisa in occasione del compleanno dell'attrice. "Penso che la cosa migliore dell'amore giovane sia che puoi continuare a trovare te stesso attraverso questo viaggio nell'amare qualcun altro. E si scoprono nuove parti di sé e forse cose che prima non si notavano del proprio cuore" raccontò lei al tabloid. "Le esperienze d'amore da giovane pensi siano mosse da amore vero. Ma questo è il mio primo amore profondo, vero" aggiunse. Lui, nato nel 1997 a Pontiac, è un rapper e puglile: è noto soprattutto per il suo singolo, Moonwalking In Calabasas, che ha raggiunto l'ottantunesima posizione della Billboard Hot 100 e ha ottenuto vari remix, tra cui uno con Blueface e uno con YG.