La vita privata di Renato Zero: il grande amore per Lucy Morante e per il figlio Roberto Renato Zero è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata: il suo grande amore è stata Lucy Morante, conosciuta negli anni Settanta e all’epoca sua manager, anche se non si sono mai sposati. Poi una relazione con la presentatrice Enrica Bonaccorti. Nel 2003 l’artista ha adottato un figlio, Roberto Fiacchini Anselmi, che l’ha reso nonno.

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli artisti più popolari ed eccentrici del panorama italiano, Renato Zero (nome d'arte di Renato Fiacchini), è sempre stato piuttosto riservato sula sua vita privata. Negli anni ha avuto un grande amore, quello con la sua manager Lucy Morante, con cui però non ha mai voluto convolare a nozze. Poi una relazione con Enrica Bonaccorti, quando entrambi erano appena ventenni. L'artista ha anche adottato legalmente un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che l'ha reso nonno di due nipotine.

La relazione con l'ex Lucy Morante

Renato Zero e Lucy Morante negli anni Settanta

Lucy Morante, sorella di Massimo Morante (chitarrista dei Goblin) è stata il grande amore di Renato Zero. Si sono conosciuti negli anni Settanta, quando entrambi stavano iniziando una carriera nel mondo della musica. Lucy è stata la manager dell'artista stando in disparte, senza mischiare le questioni di vita privata con quelle lavorative. È a lei che, nel 2010, la star ha dedicato Segreto Amore, la sua terza raccolta ufficiale. "Mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti. Si è presa un sacco di gavettoni da me, e non metaforici", ha dichiarato Zero in una vecchia intervista a Il Corriere della Sera. Tuttavia non si sono mai sposati, anzi, il cantante ospite di Domenica In qualche anno fa ha negato di aver mai preso in considerazione questa strada: "Di sposarmi non m'è mai venuto in mente. Ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico".

La storia d'amore tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti

Renato Zero ha avuto una storia d'amore con Enrica Bonaccorti quando erano entrmavi poco più che ventenni. Un amore adolescenziale e passionale che la conduttrice ha ricordato così: "Ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l'ingenuità dei nostri vent'anni, i baci rubati nei portoni. Ho riconosciuto a il suo talento da subito". La loro relazione è durata circa due anni, ma è stata talmente intensa che entrambi hanno pensato di sposarsi. Poi però l'amore è naufragato prima di fare il grande passo e entrambi hanno preso strade diverse.

Il legame tra Renato Zero e il figlio Roberto Anselmi Fiacchini

Roberto Anselmi Fiacchini e Renato Zero nel 2017

Nel 2003 Renato Zero ha adottato legalmente un figlio, Roberto Fiacchini Anselmi (Fiacchini è il vero cognome del cantante). All'epoca Roberto aveva trent'anni, lavorava come guardia del corpo e aveva perso i genitori quando era molto piccolo. Così come il padre, anche lui si è tenuto lontano dal mondo del gossip per quanto riguarda la sua vita privata. Di recente ha reso l'autore de Il triangolo nonno di due nipotine Ada e Virginia.