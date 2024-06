La vita privata di Philippe Leroy: il matrimonio con Silvia Tortora e i tre figli

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Philippe Leroy e Silvia Tortora, a destra Philippine Leory Beaulieu

Philippe Leroy, morto il 1 giugno all'età di 93 anni, è stato sposato con Silvia Tortora. Il matrimonio con la figlia di Enzo Tortora, scomparsa nella notte tra il 9 e 10 gennaio 2022, è durato oltre 30 anni e insieme hanno avuto due figli, Philippe e Michelle. Leroy era padre anche di un'altra figlia, l'attrice Philippine, nata nel 1963 dall'amore con la modella Francoise Laurent.

La relazione con Francoise Laurent e la nascita della prima figlia Philippine Leroy-Beaulieu

Prima di conoscere e sposare Silvia Tortora, l'attore ha avuto una relazione con la modella Francoise Laurent, negli Anni Sessanta. È stata lei a renderlo padre per la prima volta: nel 1963, infatti, è nata la prima figlia Philippine Leroy Beaulieu. Oggi ha 61 anni e ha seguito le orme del padre, costruendosi una carriera nel mondo dello spettacolo. In Italia si è fatta conoscere soprattutto come attrice, grazie alla popolare serie Netflix Emily in Paris, dove interpreta il ruolo di Sylvie Grateau, capo della protagonista Emily.

Il lungo matrimonio con Silvia Tortora

Nel 1990, Philippe Leroy è convolato a nozze con Silvia Tortora. La giornalista, figlia di Enzo Tortora, aveva 32 anni in meno di lui ma la differenza di età non ha mai rappresentato un problema per loro. La donna è venuta a mancare nella notte tra il 9 e il 10 gennaio del 2022, all'età di 53 anni, a Roma. Il loro matrimonio è durato oltre 30 anni, durante i quali sono diventati genitori di due figli, Philippe e Michelle.

La nascita dei figli Philippe e Michelle

Michelle Leroy Beaulieu, figlia di Philippe Leory e Silvia Tortora

Dall'amore tra Silvia Tortora e il noto attore sono nati due figli, Philippe e Michelle. Piuttosto riservato sulla sua vita, non si hanno molte informazioni sul primogenito e non si conosce con certezza nemmeno la sua data di nascita. Diverso invece per la seconda figlia che, sul suo profilo Facebook, fa sapere di vivere a Roma e di aver intrapreso una carriera nel mondo della comunicazione. Come scrive su Linkedin, lavora nella parte marketing editoriale di Rai Pubblicità.