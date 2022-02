La vita privata di Michela Moioli, il fidanzato Michele e la famiglia Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard a Pyeongchang nel 2018, sarà la portabandiera italiana della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. È fidanzata da tre anni con Michele, ma non ama condividere la sua vita privata sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Michela Moioli sarà la portabandiera italiana della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio. Snowboarder, classe 1995, campionessa olimpica a Pyeongchang nel 2018, avrebbe dovuto portare il tricolore alla chiusura dei Giochi ma, per concedere più tempo a Sofia Goggia dopo l'infortunio, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha deciso un passaggio di testimone tra le due atlete.

Michela Moioli è fidanzata con Michele

Dopo aver ricevuto la notizia che sarebbe stata la portabandiera alle Olimpiadi Invernali in Cina, Michela ha chiamato subito il fidanzato. Si chiama Michele e condivide in parte la sua stessa passione. Sul suo profilo Instagram (IG @mig_fina), si legge che è un amante dello sci e istruttore di mountain bike. I due sono fidanzati da più di tre anni, ma la campionessa è piuttosto riservata sulla sua vita privata e non ama condividerla sui social, come ha raccontato in un'intervista rilasciata al sito Olympics a fine dicembre:

Sono felicemente fidanzata da più di tre anni, non ne parlo molto perché sono riservata. Ogni tanto pubblico sulle piattaforme social qualcosa, però diciamo che quando torno a casa sono solo Michela, una ragazza con un bel fidanzato a cui piace fare una vita normale. Quando sono davanti al cancelletto torno Michi Moioli, l'atleta, mentre la mia sfera privata mi piace che resti personale.

Il rapporto di Michela Moioli con la famiglia

Michela Moioli è molto legata alla sua famiglia, che l'ha sempre supportata in tutti i suoi traguardi sportivi. È stata proprio la mamma, Fiorella, a spingerla ad avvicinarsi allo snowboard. E anche il padre, Giancarlo, che di professione è un perito agrario, le ha trasmesso la passione per la natura. I primi anni in questa disciplina, racconta sempre a Olympics, sono stati più difficili, ma poi quella che era una passione si è trasformata in un lavoro: