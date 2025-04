video suggerito

La sorella di Helena Prestes bacia un ex concorrente del Grande Fratello in un locale Mariana Prestes è stata immortalata mentre baciava un ex concorrente del Grande Fratello in un locale. È prematuro dire se sia solo una fugace passione o l’inizio di una storia d’amore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Sembra che il Grande Fratello abbia regalato una conoscenza interessante anche a Mariana Prestes, sorella di Helena Prestes. È prematuro dire se sia vero amore, ma la donna è stata sorpresa in un locale mentre baciava con passione un ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. L'uomo che le fa battere il cuore è Federico Chimirri. Ma vediamo cosa è successo.

Il video del bacio tra la sorella di Helena e Federico Chimirri

Helena Prestes e la sorella Mariana sono andate a cena e poi a ballare insieme a Javier Martinez e Federico Chimirri. Nel corso della serata, i quattro si sono scatenati a suon di musica latina. E proprio nel corso di uno di questi balli, è scattato un bacio rovente tra Mariana e Federico, prontamente ripreso dai presenti. Non è dato sapere se sia una passione passeggera o l'inizio di una storia d'amore.

L'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez

"Al Grande Fratello ho vinto perché ho trovato l'amore": Helena Prestes lo ripete a ogni intervista come fosse un mantra. E in effetti, dopo l'infatuazione per Lorenzo Spolverato, la modella ha lottato per Javier Martinez. La relazione è diventata realtà e le cose vanno a gonfie vele dunque è chiaro che Helena non si sbagliava. I sentimenti che prova per il pallavolista, le hanno permesso di accettare la sconfitta nel reality con molta più diplomazia. In un'intervista rilasciata ad Alfonso Signorini ha dichiarato:

Sono felicissima. Non ho un minimo di tristezza per avere perso. Zero. Sai lo pensavo, visto che sono competitiva. Grazie davvero a voi.

Dal canto suo, Javier Martinez ha assicurato che troveranno il modo di stare sempre di più insieme: "Il pensiero di stare lontano da lei mi dà fastidio. Troveremo il modo per stare sempre più insieme. Se io e Helena faremo le vacanze insieme? Certamente".