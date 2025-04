video suggerito

Cosa ha provato Helena Prestes per la sconfitta al Grande Fratello: la sua reazione alla vittoria di Jessica Morlacchi Helena Prestes e Javier Martinez hanno rilasciato un'intervista ad Alfonso Signorini il giorno dopo la finale del Grande Fratello. I due sono più innamorati che mai.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Helena Prestes e Javier Martinez hanno concesso una breve intervista ad Alfonso Signorini. La coppia è intervenuta nel corso della puntata di Boom di martedì 1 aprile. Il conduttore del Grande Fratello ha raccolto le impressioni della modella poche ore dopo la finale che l'ha vista posizionarsi al secondo posto dietro a Jessica Morlacchi.

Helena Prestes commenta la sconfitta al Grande Fratello

È stata una notte ricca di adrenalina quella di Helena Prestes: "Non ho dormito niente. Javier non mi ha lasciato dormire. È qua con me che ci ascolta", ha fatto sapere la modella ad Alfonso Signorini. Il conduttore le ha fatto i complimenti per il suo percorso nella casa: "Ha vinto Jessica e se l'è strameritato, ma tu hai vinto anche a modo tuo perché hai vinto l'amore e non te l'aspettavi". E proprio la storia d'amore con Javier Martinez, ha permesso a Helena di vivere con assoluta leggerezza il responso del televoto che ha consegnato la vittoria a Jessica Morlacchi:

È vero. Sono felicissima. Non ho un minimo di tristezza per avere perso. Zero. Sai lo pensavo, visto che sono competitiva. Grazie davvero a voi.

Continua l'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alfonso Signorini ha chiesto ai due innamorati come si stiano organizzando per trascorrere più tempo insieme. Javier Martinez ha replicato:

Alfonso questa è una bella domanda. Il pensiero di stare lontano da lei mi dà fastidio. Però lei deve sistemare delle cose quindi va su a Milano, io sto un po' nelle Marche. Poi troveremo il modo per stare sempre più insieme. La squadra? Mi è mancata tanto, ma quest'anno ormai è andato. Se io e Helena faremo le vacanze insieme? Certamente.

Helena Prestes ha svelato qualche dettaglio in più: "Andremo in Sardegna perché la sua famiglia vive lì". Alfonso Signorini ha concluso con una riflessione su Javier Martinez: "Tu sei cambiato tanto, sei partito controllato, poi alla fine ti sei lasciato andare".