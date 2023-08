La figlia di Olivia Newton John e le visite della madre: “Apparsa in una foto scattata dal telefono” Chloe Lattanzi, a un anno dalla morte di sua madre, racconta di percepire spesso la sua presenza e racconta un aneddoto relativo alla presunta prima apparizione.

A cura di Andrea Parrella

È trascorso un anno dalla morte di Olivia Newton John, l'attrice divenuta celebre soprattutto per il suo ruolo in Grease. Un lutto che evidentemente continua ad avere peso in famiglia, a giudicare dalle parole della figlia, Chloe Lattanzi, che in un'intervista rilasciata a People ha detto chiaramente di sentire la sua presenza.

Il racconto di Clohe Lattanzi

Parole giustamente immaginabili dopo un lutto, anche se le affermazioni di Lattanzi vanno oltre, sfociando in qualcosa che pare avere a che fare con il paranormale. Questo quanto ha detto: "due settimane dopo la sua morte il mio telefono ha scattato per sbaglio una foto al mio cane e lì, accanto alla sua testa, galleggiava una piccola sfera blu, dello stesso colore di questa", ha detto Lattanzi, facendo riferimento a una collana con ciondolo di acquamarina che il patrigno John Easterling aveva regalato alla Newton-John e che poi lei ha ereditato. Quindi ha aggiunto, riferendosi all'oggetto:

Io e la mamma ne avevamo parlato anni fa. Guardavamo questi programmi sul paranormale e io le dicevo: “Devi farti vedere per me”. E lei diceva: “Mi presenterò come una di quelle cose orbitali”.

Lo stesso John Easterling ha raccontato di aver avuto un’esperienza paranormale molto simile riferita alla stessa “sfera di luce”. È successo quando due mesi fa si è recato in Perù per spargere le ceneri di Olivia Newton-John nel luogo in cui i due si erano sposati. Nel momento di scattare una foto ha spiegato che "questa sfera blu è proprio tra i miei occhi. È stato un anno soprannaturale".

Leggi anche Giulia De Lellis e Carlo Beretta in Israele: perché si parla tanto del loro viaggio

La morte di Olivia Newton-John

La scomparsa di Olivia Newton-John è stato uno dei lutti più sentiti degli ultimi mesi nel mondo dello spettacolo. Molti ricorderanno che l'attrice si è spenta nella sua casa di Santa Ynez, in California, nell'agosto del 2022. Era reduce da una lunghissima malattia, un cancro al seno che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 1992.