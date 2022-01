Incidente in montagna per Fedez, il cantante: “Mi sono aperto la faccia” Incidente in slittino per il rapper, che alla prima uscita di famiglia dopo le festività natalizie trascorse in casa causa Covid, rimedia una brutta ferita al mento, come ha raccontato su Instagram.

A cura di Andrea Parrella

Il weekend in montagna per Fedez non inizia nel migliore dei modi. Il rapper, alla prima uscita di famiglia dopo le festività natalizie trascorse in casa causa Covid, ha avuto un incidente in slittino riportando una evidente ferita al mento. Lo ha mostrato lui stesso, come sempre documentando il tutto attraverso le storie di Instagram, prima pubblicando una foto ancora in tuta da sci, poi mostrandosi una volta tornato in camera: "Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia". Con lui Chiara Ferragni, che si impressione per la ferita vistosa, chiedendogli se si sia disinfettato.

Il weekend di vacanza per i Ferragnez

E pensare che Fedez in montagna nemmeno voleva andarci. Nelle storie pubblicate nei giorni scorsi, davanti all'ipotesi del weekend organizzato da sua moglie per sopperire alle vacanze natalizie cancellate, aveva chiaramente lasciato intendere che avrebbe preferito non andarci: "Finalmente sono libero di stare a casa sul divano", aveva detto appena saputo della negatività. Cosa sulla quale aveva ironizzato anche poco prima della partenza. Il weekend organizzato da Chiara Ferragni in una baita in montagna vede tra i presenti anche Luis Sal, amico della coppia e da tempo impegnato con Fedez in diversi progetti, tra cui il popolare podcast Muschio Selvaggio, al quale prende parte anche Martin Sal, fratello di Luis.

Natale col Covid per Fedez e Chiara Ferragni

I Ferragnez sono reduci da festività atipiche, costretti a trascorrere in casa il periodo destinato alle vacanze perché entrambi positivi al Covid poche ore prima di Natale. Per giorni hanno raccontato su Instagram la loro quarantena, costretti a indossare le mascherine anche in casa per non contagiare i figli, fortunatamente risultati negativi. La prima a negativizzarsi è stata Chiara Ferragni, che lo aveva annunciato il 1 gennaio. Poi è toccato a Fedez, che nel giorno della befana è risultato per la prima volta negativo dopo diversi giorni.