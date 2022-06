Il primo incontro di Chiara e Valentina Ferragni con il nipotino, anche Leone conosce il cuginetto Francesca Ferragni è da poco diventata mamma e, tornata a casa dopo il parto, ha fatto conoscere il piccolo Edoardo al resto della famiglia, alle sorelle Chiara e Valentina e alla mamma Marina Di Guardo. Anche Leone ha incontrato per la prima volta il cuginetto.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la nascita del piccolo Edoardo lo scorso 21 giugno, Francesca Ferragni è tornata a casa ed è tempo di far conoscere il primo figlio, avuto con il compagno e futuro marito Riccardo Nicoletti, al resto della famiglia. I Ferragnez, la sorella Valentina e la mamma Marina Di Guardo hanno visto per la prima volta il nipotino e hanno condiviso sui social alcuni scatti del momento.

Leone conosce per la prima volta il cuginetto Edoardo

Con la nascita di Edoardo, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati zii per la prima volta. Sul suo profilo Instagram, l'imprenditrice e influencer ha voluto mostrare il momento dell'incontro tra il figlio Leone e il cuginetto Edoardo. Tenendo per mano il papà, il primogenito dei Ferragnez si è avvicinato alla culla e si è lasciato immortalare sorridente vicino al neonato. "Benvenuto a casa Edoardo. Siamo già innamorati di te", ha scritto la co-conduttrice di Sanremo 2023 pubblicando la sua foto e quella di Leone sui social.

Valentina Ferragni di nuovo zia con Edoardo

Anche Valentina Ferragni ha condiviso sui social il momento in cui per la prima volta ha stretto tra le braccia il nipotino Edoardo. Per la minore delle sorelle Ferragni non è la prima volta in "versione zia", dal momento che lo ha già fatto sia con Leone che con Vittoria, figli di Chiara Ferragni. "Ti amiamo già tutti", ha scritto Valentina ad accompagnare la foto. Al primo incontro con il nuovo arrivato in famiglia era presente anche la mamma, Marina Di Guardo, emozionata e felice di accogliere e accudire il terzo nipotino.