Ida Platano: “La storia con Alessandro Vicinanza è sotterrata. Lui e Roberta? Non sono preoccupata” Ospite di Silvia Toffanin, Ida Platano ha parlato della fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, oggi vicino a Roberta Di Padua a Uomini e Donne. “Non sono preoccupata, questa storia è sotterrata da parte mia. Mi ha lasciata lui, oggi non provo più niente”, ha detto la tronista.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ida Platano si è raccontata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata dell'11 dicembre. L'attuale tronista di Uomini e Donne ha parlato della fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, oggi tornato nel programma per rimettersi in gioco. E, proprio nel parterre, ha iniziato una conoscenza con la dama Roberta di Padua, arrivando al bacio.

Perché è finita la storia tra Ida Platano Alessandro Vicinanza

A Silvia Toffanin, Ida ha raccontato che oggi la storia d'amore con il Cavaliere è finita a tutti gli effetti e lei non prova più niente: "È proprio sotterrata, non ho sentito niente quando l'ho visto, solo rabbia per le cose dette. Uno deve avere le palle di lasciare una persona e di dirlo anche velocemente". Tra i due protagonisti di Uomini e Donne la situazione è iniziata a precipitare la scorsa estate, a luglio, per poi arrivare alla rottura definitiva a ottobre. La tronista ha spiegato che è stato lui a lasciarla perché non si sentiva più felice della relazione:

É successo che lui inizia a dirmi che non si sente più bene e felice con me. Non è mai stato chiaro, ma credo fosse finita da tempo e lui non riuscisse a dirmelo, lo vedevo distante. Io ho reagito male all'inizio, poi mi sono detta che non volevo più rincorrere nessuno dopo quello che ho passato. Piano piano mi sto amando io. Secondo me non mi ha mai tradito. Non mi permetto di giudicare i suoi sentimenti, ma non capisco perché ha provato a trascinare questa storia se da parte sua era finita da tempo. Io voglio la storia vera, ero innamorata, mi ha dato quella spensieratezza dopo tanti anni di sofferenza.

Il commento di Ida Platano su Alessandro e Roberta

Dopo la rottura con Ida Platano, anche Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne per rimettersi in gioco. Qui, ha iniziato ad avvicinarsi alla dama Roberta Di Padua con cui è scattato anche il primo bacio davanti alle telecamere. L'attuale tronista ha confessato a Silvia Toffanin di non essere rimasta turbata dalla loro conoscenza:

Non sono preoccupata, questa storia è sotterrata da parte mia. Non provo più niente. Non mi stupisce il bacio, me lo aspettavo. Mi hanno dato un pò fastidio le cose che ha detto dopo, le frecciatine come ‘Oggi sono stato proprio bene', come se con me in passato fosse stato male. Mi viene da ridere. Quando li ho visti, ho anche detto che stanno bene insieme.

Ida è poi tornata a parlare della rottura con Alessandro e del fatto che anche lui, proprio come lei, abbia deciso di tornare nel programma poco dopo la fine del loro amore

Che considerazione ha di me questo uomo? Mi ha lasciata quattro volte, succedeva al telefono, mi diceva ‘non mi sento più il tuo uomo'. Io andavo da lui, vedevo come stava, sembrava superata ma poi gli tornava ancora. Lui non riusciva a dire che era finita, vivevo con angoscia. Ho provato a vivere da lui, a prendere casa, ma non andava mai bene niente. Forse non mi amava abbastanza, me lo sono chiesta anche io. Dici tanto di me, che mi sono messa in gioco, dall'altra parte anche lui si sta comportando come me. Lui è tornato per rimettersi in gioco, diceva che era disperato.

L'amore di Ida per il figlio Samuele

Ida è mamma di Samuele, figlio avuto dalla sua precedente relazione, che il prossimo 23 dicembre compirà 13 anni. Un amore, quello che la lega al ragazzo , che è più forte di ogni cosa: "Mio figlio è il mio unico vero amore. L'ho cresciuto da sola, dalla gravidanza fino ad adesso. È stata dura, ma ne sono orgogliosa e fiera. Per me il 23 dicembre è Natale. Adesso è grande, capisce al volo se c'è qualcosa che non va". Poi, in lacrime, ha confessato: "Stiamo vivendo una situazione molto delicata tra noi, mi auguro che vada tutto bene".