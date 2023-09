Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness divorziano dopo 27 anni ma in amicizia: “Gratitudine, amore e gentilezza” La notizia è stata resa pubblica dalla rivista statunitense People, che ha pubblicato in esclusiva una dichiarazione congiunta dei due attori venerdì scorso: “Il nostro percorso sta ora cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”.

L'annuncio del divorzio di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness dopo 27 anni di matrimonio sorprende il mondo di Hollywood. La notizia è stata resa pubblica dalla rivista statunitense People, che ha pubblicato in esclusiva una dichiarazione congiunta dei due attori venerdì scorso.

La dichiarazione congiunta di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness

Nella dichiarazione congiunta rilasciata ai media, la coppia ha espresso il proprio rispetto e amore per il tempo trascorso insieme: "Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole". La coppia ha quindi annunciato la decisione di separarsi per continuare la loro crescita individuale: "Il nostro percorso sta ora cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale". Nonostante la fine del loro matrimonio, i due protagonisti del jet-set hollywoodiano hanno sottolineato che la loro famiglia rimarrà sempre una priorità fondamentale per entrambi: "Ci imbarchiamo in questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza".

Solo quattro mesi fa festeggiavano 27 anni di matromonio

Nel tentativo di proteggere la propria privacy e quella dei loro figli durante questo periodo difficile, la dichiarazione afferma chiaramente che non saranno fornite ulteriori informazioni. La coppia si era sposata nel 1995, infatti solo quattro mesi fa, festeggiavano così su Instagram il loro ventisettesimo anniversario: "Ti amo Deb, insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. Il tuo sorriso, il tuo spirito, la tua generosità, il tuo umorismo, il tuo coraggio e lealtà sono un dono incredibile per me. Ti amo con tutto il cuore".

Alcuni fan, proprio sotto questo post, hanno notato come la coppia fosse rimasta "l'ultima speranza" nel mondo delle superstar di Hollywood. Entrambi erano davvero molto innamorati e insieme sembravano affiatati e uniti.