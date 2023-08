Harry Styles avvistato di nuovo con Taylor Russell, la frequentazione starebbe diventando seria Harry Styles è stato avvistato ancora insieme a Taylor Russell. Dopo le prime foto rubate dello scorso luglio, sembra che l’artista sia determinato a continuare il flirt con l’attrice canadese, protagonista di Bones and All. Nuovo amore o flirt passeggero?

A cura di Elisabetta Murina

Harry Styles avvistato ancora con Taylor Russell. Dopo le prime foto insieme, che risalgono allo scorso luglio, sembra che l'artista sia determinato a continuare il flirt con l'attrice canadese, protagonista di Bones and All insieme a Timothè Chalamet. L'ipotesi di nuovo amore sembra essere sempre di più una certezza.

Le nuove foto di Harry Styles con Taylor Russell

Guardando le foto, pare non ci siano più dubbi sul rapporto tra Harry Styles e Taylor Russell. Gli scatti rubati, riportati dai media americani e diffusi su Twitter, mostrano l'ex membro dei One Direction che abbraccia e stringe verso di sè l'attrice canadese. I due si sono incontrati nella serata di mercoledì 9 agosto, all'uscita dal National Theatre di Londra, dove Russel si era appena esibita in uno spettacolo teatrale.

Sembra quindi che non si vogliano nascondere più di tanto dagli occhi del pubblico, pur non avendo ancora ufficializzato la loro frequentazione. Si scambiano sguardi complici, abbracci e parlano molto vicino uno all'altra, segnale di un rapporto ancora più intimo. A fine serata, poi, la star di Bones and All sarebbe stata vista salire a bordo dell'auto di Harry Styles. Avranno trascorso il resto della notte insieme?

I primi avvistamenti insieme

Le voci sulla frequentazione tra Harry Styles e Tatlor Russell sono iniziate in realtà lo scorso giugno, quando i due sono stati avvistati insieme a Londra da alcuni fan, durante una passeggiata mano nella mano. Poi le "prove" sono diventate sempre più presenti, tanto che pare l'attrice abbia accompagnato il cantante in diverse tappe del suo tour. In particolare, come mostrano gli scatti di TMZ, Russell si sarebbe seduta nel dietro le quinte, in un posto riservato ai Vip, per assistere all'ultimo spettacolo a Vienna e fargli sentire la sua vicinanza. Non si sa se lo abbia seguito in altre tappe del tour.