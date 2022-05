Gli audio di Gianluca Vacchi contro i domestici: “Gli metto le mani addosso, li multo di 100 euro” L’influencer, in un audio, si scaglia contro i suoi domestici arrivando a promettere di “mettergli le mani addosso” oltre che a multarli: “Cento euro ogni giorno, poi le pagano sommate”.

Dopo la notizia della denuncia della colf filippina nei confronti di Gianluca Vacchi, La Repubblica ha deciso di pubblicare anche gli audio choc dell'influencer e uomo d'affari nei confronti dei suoi domestici. La voce di Gianluca Vacchi trasale, lanciando insulti e minacce. Racconta a un interlocutore delle inefficienze dei suoi lavoratori arrivando a promettere di "mettergli le mani addosso" oltre a multarli: "Cento euro ogni giorno, poi le pagano sommate".

Gli audio scioccanti di Gianluca Vacchi

La Repubblica ha pubblicato gli audio choc di Gianluca Vacchi sul quotidiano online e sui suoi canali social. Anche su Instagram, in un video montato ad hoc per mostrare la rabbia e la veemenza delle minacce di Gianluca Vacchi:

Allora mi sono rotto i cog.., i filippini ogni volta che si dimenticano le cose pagano 100 euro di multa. Poi le pagano sommate. Lance si è dimenticato gli occhiali. Ora mi sono scocciato, facciamo una lista e tutte le cose che si dimenticano sono 100 euro di multa.

Dopo gli occhiali, se la prende anche con chi gli ha nascosto le "punture di testosterone: "Mi mancano ancora le punture di testosterone. Io mi sono rotto i cog.., non sto scherzando, a costo che se ne vadano via, una multa tutti i giorni. Mi sono proprio rotto i cog…."

La denuncia della colf filippina

La notizia de La Repubblica è stata pubblicata questa mattina. Una filippina di 44 anni ha trascinato l'influencer in tribunale dopo anni di "sfruttamento" e di comportamenti che hanno recato "stress" sul posto di lavoro. Perché non solo erano costretti a lavorare dalle 10 di mattina fino alle 4-5 della notte, ma dovevano spesso andare "a tempo di musica", eseguire balletti "perfettamente" altrimenti si "scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese".