Giulio Berruti gira film tipo 50 sfumature, scene molto hot: come avrebbe reagito Maria Elena Boschi Giulio Berruti è il protagonista del film polacco Girls to buy, pellicola che ricorda il già famoso Cinquanta sfumature di grigio o il film 365 con Michele Morrone, in cui non mancano scene particolarmente hot, a prova di gelosia per la sua compagna Maria Elena Boschi.

A cura di Ilaria Costabile

Giulio Berruti è protagonista del film polacco Girls to Buy, titolo originale Dziewczyny z Dubaju, dove interpreta uno sceicco ricchissimo, che ovviamente si circonda di donne avvenenti e disposte a tutto pur di entrare nel luminoso ed evanescente mondo del lusso e dello sfarzo. Non mancano, però, scene particolarmente hot, che vedono l'attore romano in prima linea, intento a mostrare le sue nudità e impegnato in amplessi che, a primo impatto, sembrano alquanto verosimili. Le riprese sono state fatte diversi mesi prima dell'uscita della pellicola, arrivata in sala lo scorso novembre, ma il fidanzamento con Maria Elena Boschi era già in essere e, stando a quanto riportato da Dagospia, lei non avrebbe reagito benissimo, mostrando gelosia per le performance audaci del compagno.

Le scene troppo hot di Giulio Berruti

Il ruolo di Giulio Berruti è quello di uno sceicco, vergognosamente ricco che, però, si invaghisce della bella e spregiudicata Emi (Paulina Galazka), con la quale si lancia in incontri di sesso sfrenato, come si può vedere in alcune scene del film che girano sul web, sebbene Girls to Buy non sia disponibile in streaming in Italia ma su Canal+, canale di distribuzione polacco. Gli screen, riportati anche da Dagospia, non lasciano molto spazio all'immaginazione e l'attore romano è immortalato nei momenti clou di quella che ha tutta l'aria di essere una notte di passione sfrenata. Il film, neanche a dirlo, è costellato da scene particolarmente audaci, come si evince anche dal trailer.

Nonostante Berruti sia ormai ufficialmente il compagno di una delle parlamentari più in vista della politica italiana, Maria Elena Boschi, non si è tirato indietro quando gli hanno proposto di girare questo film ed è volato a Dubai, dove, un ciak dopo l'altro, ha portato a casa uno dei titoli che in Polonia, sul finire del 2021, ha conquistato i botteghini, con circa 300mila persone in sala nel weekend di lancio e una distribuzione capillare anche in Inghilterra e Germania.

La presunta gelosia di Maria Elena Boschi

Stando a quanto riporta Dagospia, sembrerebbe che Maria Elena Boschi abbia visto il film e abbia anche provato una certa gelosia nel vedere il suo compagno alle prese con certe acrobazie tra le le lenzuola e che ci sia stata tra loro anche un po' di maretta: "Berruti si è già concesso scene di nudo in passato ma gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?", riporta il sito. Nonostante queste voci, però, i due sono stati beccati di recente (servizio di Chi del 4 maggio 2022) a spasso per le strade romane, ragion per cui non dovrebbero esserci particolari motivi per preoccuparsi di una possibile crisi.

La trama di Girls to Buy

Il film, diretto dalla regista ed ex cantante polacca Maria Sadowska, è tratto dall'omonimo libro-reportage del 2018 dell'autore e giornalista Piotr Krysiak. La storia è quella di Emi, una ragazza desiderosa di avere una vita all'insegna della ricchezza e del lusso, finisce con l'entrare in un giro di escort diventando in poco tempo una delle più ricercate e desiderate della sua agenzia, dove man mano conquista un ruolo sempre più importante. È lei che, infatti, su richiesta di sceicchi e personaggi particolarmente abbienti, recluta ragazze, modelle celebrità disposte a far parte di questo mondo che, però, nasconde anche un lato particolarmente oscuro. La regista, ex cantante polacca anche piuttosto famosa, ha iniziato la sua carriera dietro la macchina da presa nel 2012 e nel 2017 ha portato sul grande schermo il film "The art of Loving" che racconta la storia di una ginecologa e sessuologa polacca e dove, per l'appunto, non mancano scene particolarmente spinte con tanto di ménage à trois.

Nel cast anche Andrea Preti, ex di Claudia Gerini

Nel cast del film compaiono anche altri due attori italiani, si tratta di Andrea Preti, che aveva fatto scalpore qualche anno fa parlando della sua castità e dell'importanza di allontanarsi dal sesso per capire qualcosa in più su se stesso e sulla sua vita, oltre che per essere l'ex fidanzato di Claudia Gerini dopo la fine della storia con Federico Zampaglione. Accanto a lui troviamo anche l'attore Luca Molinari che, però, in Italia è praticamente sconosciuto, dal momento che la sua formazione è stata completamente a Londra. Un terzo nome italiano è quello di Iacopo Ricciotti che ha preso parte a poche produzioni italiane finora, tra cui la fiction Petra con Paola Cortellesi.