"Giovanni De Rosa falso manipolatore, ha preso in giro entrambe". Ex tentatrice difende Federica Petagna Continuano a emergere nuovi dettagli sulle frequentazioni che Federica Petagna avrebbe avuto dopo la fine della storia con Alfonso D'Apice. Oltre a Stefano Tediosi, infatti, l'attuale concorrente del Grande Fratello avrebbe avuto un flirt con il single Giovanni De Rosa, come da lui confermato qualche giorno fa. Adesso a intervenire è la tentatrice Raffaella Ligorio: "Mentre sentiva lei faceva lo stesso anche con me, è in cerca di visibilità".

Continuano a emergere nuovi dettagli sulle frequentazioni che Federica Petagna avrebbe avuto una volta chiusa la storia con Alfonso D'Apice, dopo Temptation Island. Oltre a Stefano Tediosi, infatti, la napoletana avrebbe avuto un flirt con un altro single del programma: si tratta di Giovanni De Rosa, che pochi giorni fa aveva detto di aver avuto con lei un rapporto che "andava oltre l’amicizia": "Per me è una persona importante, non credo Stefano sapesse di noi", aveva detto in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni. Adesso, però, a intervenire è Raffaella Ligorio, tentatrice nella stessa edizione. Ecco cosa ha detto in un video diventato presto virale su Tik Tok.

Le parole della tentatrice su Giovanni De Rosa e Federica Petagna

Raffaella Ligorio ha 25 anni, è pugliese ed è molto seguita sui social. Ha partecipato come tentatrice all'ultima edizione di Temptation Island, proprio come Giovanni De Rosa. Ed è proprio con lui che avrebbe avuto una frequentazione dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia. Peccato che, contemporaneamente, il ragazzo stesse sentendo anche Federica Petagna. "In queste ore stiamo leggendo tantissimi articoli su questo quadrangolo che si è creato all'interno della casa del GF tra Federica, Alfonso, Stefano e Giovanni De Rosa e voglio dire la mia", ha esordito la single in un video postato su Tik Tok. Ma cosa c'entra l'ex tentatrice? A spiegarlo è lei stessa nel corso del filmato:

Mentre si frequentava con Federica sentiva anche me, io sono stata contatta da Giovanni poco dopo del programma , mi ha aggiunta su Instagram e abbiamo cominciato a parlare su Whatsapp per un mese intero. Mentre faceva le videochiamate con Federica di mattina, nel pomeriggio dedicava chiamate a me, quindi contemporaneamente frequentava e prendeva per il c*lo entrambe.

"Accusa Federica di essere falsa, in realtà è un falso manipolatore"

Nell'intervista di qualche giorno fa, il tentatore si era detto dispiaciuto del comportamento di Petagna. Cosa non apprezzata da Ligorio: "Si è mostrato anche ferito perché ha visto che oltre ad esserci lui e Stefano ci sono stati anche altri ragazzi. Accusa Federica di essere falsa, di aver giocato con più uomini. Ma lui cos'è che ha fatto? Perché ha volutamente omesso la mia presenza secondo voi? Perché non ha detto che gli sarebbe piaciuto festeggiare il Capodanno con me?". Secondo la ragazza, De Rosa si sarebbe preso gioco di lei, ingannandola con paroline dolci e smancerie: "Voleva vedermi e mi ha invitata da subito alle Canarie, stessa cosa che ha fatto con lei. Abbiamo di fronte un manipolare, ero felice di questa conoscenza, però purtroppo è finita perché lui è un grandissimo falso. Cercava di avere visibilità ma è bene che le persone sappiano di che persona di tratta".