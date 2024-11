video suggerito

Giovanni De Rosa di Temptation Island: “Sono stato con Federica Petagna, Stefano non lo sapeva” Oltre a Stefano Tediosi, Federica Petagna avrebbe frequentato un altro single di Temptation Island dopo la fine della sua relazione con Alfonso D’Apice. A uscire allo scoperto è stato Giovanni De Rosa che ha rivelato: “Tra noi più di un’amicizia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Non ci sarebbe solo Stefano Tediosi nel cuore di Federica Petagna, concorrente del Grande Fratello. A uscire allo scoperto, rivelando di avere vissuto una breve relazione segreta con la ex protagonista di Temptation Island, è stato Giovanni De Rosa, altro tentatore che ha partecipato all’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l’uomo ha rivelato di avere frequentato Federica nel periodo seguito alla fine delle registrazioni di Temptation. Ha precisato, inoltre, che la loro non sarebbe stata solo una semplice amicizia priva di risvolti sentimentali.

Le dichiarazioni di Giovanni De Rosa

“Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia. Per me è una persona importante”, comincia così la confessione di Giovanni a proposito del rapporto con Federica, un legame che i due avrebbero vissuto in segreto ma che oggi l’uomo ha deciso di rendere pubblico. “Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica”, ha aggiunto infatti De Rosa, “Lei mi ha sempre detto di non avergliene parlato. Inoltre, nel periodo in cui ci siamo frequentati, mi diceva che non lo sentiva più”. In realtà, nella Casa del GF, Federica non ha mai parlato del legame con Stefano come di un fatto concluso. Al contrario, i due starebbero ancora continuando a frequentarsi al punto che Tediosi entrerà nella Casa del GF lunedì prossimo proprio per ritrovare l’estetista napoletana. Che effetto avranno sul rapporto con Stefano le dichiarazioni del collega di percorso conosciuto a Temptation Island?

Giovanni De Rosa: “Per Federica Petagna il GF è un trampolino di lancio”

Giovanni otterrà la possibilità di parlare della presunta relazione in corso con Federica durante una diretta del GF? Nella Casa, al momento, vive anche Alfonso D’Apice che a Federica è stato legato da una storia d’amore durata 9 anni. Anche lui, come Stefano, potrebbe non essere al corrente del flirt che Giovanni sostiene di avere vissuto con Federica. Ma di un potenziale riavvicinamento tra Federica e Alfonso, Giovanni non si dice preoccupato: “Non credo che ci sarà una rappacificazione. So che Federica non prova più niente per lui”. Infine, una battuta circa i motivi che avrebbero spinto i due a entrare nella Casa: “Per entrambi si tratta di un trampolino di lancio”.