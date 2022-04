Giorgia Soleri e Damiano David insieme in una foto di otto anni fa: “Che viaggio meraviglioso” Giorgia Soleri condivide una foto di otto anni fa insieme a Damiano David. I due, appena ragazzini, stavano trascorrendo il 25 aprile insieme e a distanza di diverso tempo, si ritrovano ancora l’uno accanto all’altra.

A cura di Ilaria Costabile

L'amore tra Giorgia Soleri e Damiano David, da quando è uscito allo scoperto ha appassionato migliaia di fan, nonostante i due siano piuttosto riservati e, infatti, gli scatti che li vedono insieme sono piuttosto rari. Ragion per cui è sempre una sorpresa quando uno dei due si trova a condividere un momento della loro storia, come è accaduto nella giornata di ieri, 25 aprile, quando l'attivista ha condiviso una foto con il frontman dei Maneskin che li ritrae appena ragazzini.

La foto insieme già otto anni fa

Sorridenti e incredibilmente piccoli, nel pieno della loro adolescenza, così appaiono Giorgia Soleri e Damiano David in uno scatto pubblicato sul suo account Instagram dalla 26enne romana, che a corredo dello scatto, risalente al 25 aprile 2014, scrive: "8 anni fa oggi. Io e te, Villa Borghese e le nostre lunghe e infinite chiacchierate. Canti davvero bene, sai? Che ridere pensarci oggi". E in effetti a distanza di quasi un decennio quelle parole in libertà, si sono trasformate in qualcosa di vero, con Damiano che è la voce di una delle band rock più amate del momento, la prima band italiana che sbanca le classifiche mondiali, e che calca il palco del Coachella mandando in visibilio i fan. E la differenza è proprio la giovane attivista a farla notare, pubblicando successivamente una foto del 2021: "E un anno fa, oggi. Che viaggio meraviglioso". Uniti, spensierati, felici, complici e sopratutto insieme. Nulla di tutto questo a distanza di anni è mai cambiato, ma anzi si è evoluto, è un legame che è maturato passo dopo passo con la rispettiva crescita personale.

Il legame tra Giorgia Soleri e Damiano

E adesso i due, che avevano appena 18 anni lei e 15 lui, il 25 aprile 2014, sono diventati due personaggi seguiti e che affrontano con coraggio, passione e determinazione le proprie sfide, giorno dopo giorno, ma sempre l'uno accanto all'altra. Ne è la dimostrazione la presenza di entrambi nei momenti importanti della vita dell'altro, ma senza mai sovraesporsi e tenendosi ben stretta la loro intimità.