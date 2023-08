Gemma Galgani starebbe frequentando un giovane, ma il suo ritorno è già garantito a Uomini e Donne Gemma Galgani starebbe trascorrendo l’estate in compagnia di un giovane uomo. Sembra già essere confermato che la dama torinese sarà ancora tra le protagoniste del parterre della prossima edizione di Uomini e Donne, sempre che la sua ricerca dell’amore non termini prima.

A cura di Giulia Turco

Gemma Galgani sarà una delle protagoniste di Uomini e Donne anche nella prossima edizione. Dopo 14 anni dalla sua prima apparizione nel parterre, la dama torinese non ha ancora trovato l’amore della sua vita, ma a quanto pare non rinuncia a frequentazioni passionali, soprattutto quando l’estate ispira sentimenti frizzanti.

Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’amore

Stando alle recenti indiscrezioni lanciate dal settimanale Mio, Gemma Galgani avrebbe ritrovato il sorriso nel corso di questi mesi e starebbe trascorrendo l’estate in compagnia di un giovane uomo, del quale resta misteriosa l’identità. A confermare che ci sarebbe una passione in corso nella sua vita, il fatto che la dama ha lasciato un misterioso like sotto al post della rivista che ha riportato in copertina la notizia, come riporta anche Novella2000. L’ultima edizione del programma d’altronde non si è conclusa nel migliore dei modi per la dama, che si è trovata coinvolta in una lite piuttosto accesa con Elio Servo. Lo ha accusato di aver allungato fin troppo le mani al termine di una serata galante. “Dopo due ore in macchina insieme, la tua mano scivolava invece che dal ginocchio alla caviglia, dal ginocchio in su […]. Mi toccavi le mani e le cosce. La tua mano scivolava dal ginocchio in su, accarezzandomi. Ero anche in difficoltà quella sera”. Per Gemma è stata l’ennesima delusione.

Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne

Sembrano non esserci dubbi sul fatto che il prossimo settembre Gemma Galgani sarà ancora tra le protagoniste del parterre, non per la gioia di tutti però. Secondo alcuni infatti la ricerca dell’amore per la dama torinese sarebbe diventata ormai poco coinvolgente e le sue liti con Tina Cipollari sempre meno tollerabili. “Per Gemma ormai è diventato virale partecipare a quel programma”, ha commentato l’ex Cavaliere Giorgio Manetti in una recente intervista a Tag 24. “Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”.