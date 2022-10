Gemma Galgani rivela: “A 40 anni rimasi incinta” Il dramma principale di Gemma Galgani era proprio legato al fatto di non essere mai riuscita a diventare mamma: “Avevo scoperto di essere incinta, poi il bambino l’ho perso”.

Gemma Galgani, volto protagonista di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista proprio al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi. In questa edizione è ritornata in pompa magna, inclusi gli scontri con Tina Cipollari: proprio quelli, non mancano mai. Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani rivela un dettaglio che era rimasto fuori dai radar della sua biografia: "Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso".

Le parole di Gemma Galgani

Il dramma principale di Gemma Galgani era proprio legato al fatto di non essere mai riuscita a diventare mamma. Un sogno che non si è mai realizzato e che pure stava per realizzarsi, stava per diventare realtà: “Non l’ho fatto perché aspettavo il compagno giusto”, aveva raccontato in passato. Ma ora, ecco una verità mai raccontata prima

Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso.

Per Gemma Galgani questo è stato un evento esiziale, un ricordo che ancora oggi le fa male e che l'ha fatta entrare in un vero e proprio vortice della disperazione. Gemma Galgani voleva creare una vera e propria famiglia, ma non si sentiva pronta. Ora ha ammesso che avrebbe potuto anche essere una madre single, ma la vita poi ha preso il suo corso. Ha deciso di concentrarsi sulla carriera e non ha fatto poi così male.

Un nuovo corteggiatore

Intanto, l'obiettivo di Gemma Galgani è cercare di non restare single anche per la prossima estate, nel 2023. In puntata, di recente, è arrivato per lei un nuovo corteggiatore. Sarà l'uomo ideale? Vediamo che succede, nel frattempo lei continua a vivere dentro di sé la malinconia per quello che sarebbe potuto essere e che in qualche modo non è stato. C'è però il pubblico a casa che continua a volerle tanto bene.