Gabriel Garko e la frecciata a Manuela Arcuri: “Spero si liberi da certi condizionamenti” Gabriel Garko racconta in un’intervista il periodo in cui era costretto a nascondere il suo privato. Parlando di quegli anni difficili, ha commentato anche le parole di Manuela Arcuri che ha sempre dichiarato di non sapere nulla sua omosessualità.

A cura di Ilaria Costabile

Gabriel Garko è ormai piuttosto lontano dal mondo della tv, nonostante sia stato il suo ambiente per anni in cui è stato protagonista di fiction di successo di Canale 5. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'attore è tornato a parlare della sua vita privata, non senza nascondere una certa sofferenza per quanto ha dovuto subire senza potersi mostrare nella sua vera essenza. Parlando del suo passato, però, sono emerse anche delle considerazioni, come quelle che riguardano il suo rapporto con Manuela Arcuri, alla quale rivolge anche una frecciatina.

La doppia vita di Gabriel Garko

La vita privata di Gabriel Garko è sempre stata soggetta a continue omissioni, soprattutto durante gli anni in cui è stato protagonista di soap che hanno avuto un successo notevole in Mediaset e che lo hanno effettivamente portato al successo. Eppure, dopo anni di un'esistenza doppia, una alla luce dei riflettori e l'altra nascosta, l'attore ha fatto il suo coming out in diretta tv, durante una indimenticabile puntata del Grande Fratello Vip, ma di quegli anni non ha ricordi piacevoli: "Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo".

Il commento alle parole di Manuela Arcuri

L'unico modo per vivere sereno la sua intimità è stato comprare una villa lontano da Roma, a Zagarolo, dove però gli era consentito vivere liberamente la sua storia con Riccardo, l'uomo che è stato il suo fidanzato per anni e che, però, ha dovuto vivere nell'ombra. In merito a questa sua relazione clandestina, che però portava avanti anche quando era fidanzato agli occhi del pubblico con attrici note nel suo entourage. Una di queste era Manuela Arcuri che, però, nonostante l'ammissione di Garko sulla relazione fasulla, ha sempre dichiarato di non essere a conoscenza della sua omosessualità e che la loro è stata una storia d'amore a tutti gli effetti, ma l'attore non si è potuto esimersi dal commentare queste dichiarazioni dicendo: "Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto".