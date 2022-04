Fedez: “Sto pensando a OnlyFans, solo foto dei piedi di Chiara Ferragni e ricavato in beneficenza” Fedez ha confidato che lui e la moglie Chiara Ferragni avrebbero parlato dell’ipotesi di aprire un profilo OnlyFans. Poi, il cantante ha svelato gli utenti a cui è abbonato. Belén Rodriguez, sua ospite nel programma Muschio Selvaggio, ha commentato: “Sei un por*o”.

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha confidato che insieme a Chiara Ferragni avrebbero accarezzato l'idea di aprire un profilo OnlyFans. L'artista ne ha parlato nel corso della puntata di Muschio Selvaggio che vedeva ospite Belén Rodriguez. Fedez ha un'idea ben precisa. Un profilo che contenga solo foto dei piedi di sua moglie.

Fedez, Only Fans e l'idea di pubblicare le foto dei piedi di Chiara Ferragni

Fedez ha chiesto alla sua ospite: "Belén tu hai Only Fans? Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza". Rodriguez è apparsa un po' perplessa: "Il ricavato dei feticisti intendi? La perversione potrebbe diventare una cosa positiva". Ma Fedez ha aggiunto che non ci vede nulla di male, se qualcuno ha un debole per i piedi.

Fedez svela i profili che segue e Belén Rodriguez gli dà del por*o

Belén Rodriguez ha ammesso di non avere idea di cosa sia OnlyFans. Fedez, allora, le ha spiegato che è un sito a cui si accede tramite abbonamento per vedere dei contenuti esclusivi riguardanti i personaggi presenti sulla piattaforma: "È un po' più spinto di Instagram. Puoi fare anche dei nudi artistici". Belén allora ha commentato:

"Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare".

Fedez ha ammesso di seguire alcuni profili, ma – ha assicurato con imbarazzo – di farlo solo per lavoro:

"Io devo dire l'onesta verità, per lavoro mi sono abbonato a dei profili. Mi ero abbonato a dei profili perché abbiamo intervistato in questa sede una ragazza che ha un profilo OnlyFans, Riae, solo per capire come funzionasse. Mi sono abbonato a dei profili così. Avevo fatto l'abbonamento al profilo di Tyga. Un rapper che ha un caz** enorme. Ha un pisello enorme. È un trapper che su OnlyFans fa il pornoattore".

La showgirl argentina ha tagliato corto e ha ironizzato su Fedez: "È un por*o".