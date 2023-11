Ex di Temptation Island avrà un figlio dalla nuova compagna: “Dopo soli 3 mesi il regalo più bello” Federico Rasa ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Angelica Floriana. Dopo diverse crisi, a maggio 2023 la rottura definitiva. Ha ritrovato l’amore e ora aspetta un figlio dalla nuova fidanzata: “Dal primo giorno che ti ho vista ho capito che mi avresti stravolto la vita”.

A cura di Giulia Turco

Federico Rasa ex concorrente di Temptation Island diventerà padre per la prima volta. Dopo la fine della storia d’amore con Floriana Angelica, con la quale ha partecipato all programma dei sentimenti nel 2021, Federico ha ritrovato l’amore con una nuova ragazza, dalla quale ora aspetta un bambino, come ha annunciato solo di recente sui social.

L'annuncio della gravidanza e l'amore appena sbocciato

“La pancia più bella del mondo, ma soprattutto la mamma più bella del mondo”, scrive Rasa postando la foto della fidanzata, Angy Colletta, via social. Il pancino appena accennato e l’annuncio della gravidanza condiviso sui social da pochi giorni. La loro storia è fresca d’amore. “Dal primo giorno che ti ho vista ho capito subito che mi avresti stravolto la vita”, sono le dolci parole che Rasa dedica alla compagna. “Giorno dopo giorni i miei sentimenti per te diventavano sempre più forti e iniziavo a provare emozioni che non avevo mai provato nella mia vira. Dopo solo 3 mesi mi hai regalato la cosa più bella del mondo e diventare padre con una donna come te è la cosa più bella del mondo. Vi rispetterò e vi amerò per il resto della mia vita”.

Perché era finita con la sua ex Floriana Angelica dopo Temptation Island

Era lo scorso maggio quando Federico e Floriana annunciavano la separazione via social. “Io e Floriana ci abbiamo riprovato, ma abbiamo capito che la storia non andava più. Ma vi ripeto che non c’è stato alcun tradimento da parte di entrambi”. A quanto apre, dopo diversi tentativi di riconciliarsi, i due avrebbero capito che il sentimento era ormai terminato. Già nel 2021 infatti, con la loro partecipazione a Temptation Island, Federico e Floriana avevano messo nero su bianco le lacune del loro rapporto. Nel villaggio dei fidanzati, lui aveva perso la testa per la tentatrice Vincenza Botti. I suoi comportamenti avevano spinto Floriana a chiedere un falò di confronto anticipato. Erano usciti insieme dal programma, ma qualche tempo dopo lontano dalle telecamere, dopo diverse crisi sono arrivati al capolinea della loro storia.