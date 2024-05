video suggerito

Ernesto Russo dopo l’addio a Uomini e Donne: “È vero che frequentavo altre donne, non ero fidanzato” “Quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c’entrato niente”. Così Ernesto Russo, ex Cavaliere di Uomini e Donne, ha parlato del suo addio al dating show. Ha confessato di aver frequentato altre donne mentre era nel parterre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ernesto Russo ha lasciato Uomini e Donne nella puntata di lunedì 20 maggio. Il Cavaliere ha ammesso di star frequentando altre donne oltre Elisa, dama del parterre Over. Maria De Filippi gli ha spiegato che questo comportamento è incompatibile con le regole del programma e per questo l'ha invitato ad abbandonare lo studio. Intervistato da Lollo Magazine, l'uomo ha parlato per la prima volta, spiegando la sua versione dei fatti.

Ernesto Russo rompe il silenzio su Uomini e Donne

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico una foto in cui Ernesto si trovava in compagnia di un'altra donna fuori dagli studi di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha ammesso di aver tradito in passato, anche se lo scatto in questione non ha nulla di malizioso:

Durante le ultime registrazioni ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c'entrato niente. Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conoscono con cui non c'è assolutamente niente. La segnalazione è nulla.

Russo è convinto di non dover chiedere scusa a nessuno per il suo comportamento dal momento che è sempre stato sincero: "Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto". L'uomo sospetta che a inviare le foto alla redazione possa essere stata la dama Barbara, con cui aveva avviato una conoscenza prima di Elisa, poi naufragata. "Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza", ha precisato Ernesto.

Il cavaliere lascia Uomini e Donne: la motivazione

Durante la puntata del 20 maggio di Uomini e Donne, Maria De Filippi è intervenuta e ha mostrato al pubblico alcune foto che dimostrano l'incontro di Ernesto con una donna esterna al programma. "Ho avuto conoscenze con altre donne mentre ero qui, ma lo dico. Se è un problema, lascio il programma", ha spiegato il Cavaliere. "È incompatibile con il programma, quindi sì" , ha replicato la conduttrice. "Qui cosa cerchi? Un'altra da aggiungere alla tua lista?" ha commentato Gianni Sperti. "Non sono fidanzato, però è capitato che sono uscito con altre donne" ha concluso il Cavaliere prima di lasciare lo studio.