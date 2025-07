Emma Watson va troppo veloce: patente ritirata per eccesso di velocità

L’attrice britannica Emma Watson, celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata privata della patente di guida per sei mesi. Andava troppo veloce.

Emma Watson perde la patente per sei mesi dopo un eccesso di velocità a Oxford. I fatti sono risalenti a una contravvenzione elevata nel luglio 2024. Una situazione bruttissima per l'attrice, che era già rimasta con soli nove punti sulla patente e che adesso sarà costretta a pagare una multa molto salata, almeno per le tasche comuni.

Cosa è successo

Emma Watson è stata privata della patente di guida per sei mesi in seguito a un'infrazione stradale risalente al luglio 2024. La decisione è stata presa questa mattina, mercoledì 16 luglio, presso il tribunale di High Wycombe, dove Watson è stata condannata a pagare una multa di 1.044 sterline (circa 1.396 euro) per aver superato i limiti di velocità in una zona a 30 miglia orarie di Oxford, dove era stata sorpresa a viaggiare a 38 miglia orarie il 31 luglio 2024. Lo fa sapere People. Il caso si è rivelato particolarmente grave perché l'attrice era rimasta con soli nove punti sulla patente prima di questo ultimo episodio.

La pausa dal set

Watson, che ha compiuto 35 anni, negli ultimi anni ha scelto di allontanarsi dai riflettori del mondo dello spettacolo. Dopo aver concluso la saga di Harry Potter nel 2011 e girato altri film nel decennio successivo, l'attrice ha intrapreso un percorso di crescita personale e professionale che l'ha portata a fermarsi per un po' e lavorare su se stessa. Nel 2024, si è iscritta a un master in scrittura creativa presso l'Università di Oxford. Aveva spiegato così, in una lunga intervista a Vogue Uk, la sua scelta: "Ho la sensazione di avere la mia voce e il mio spazio creativo e una sovranità in qualche modo che non penso di aver mai avuto prima, ora mi sento con più autonomia".

Ciononostante, l'attrice ha comunque debuttato come regista per la campagna pubblicitaria di Prada nel 2022 e ha lanciato il suo marchio di gin (una vera e propria moda, ormai) con suo fratello Alex nel maggio 2023. Ora, però, dovrà fare tutto senza l'auto: almeno per sei mesi!