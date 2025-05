Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi: in che rapporti sono e cosa c’entra Pierpaolo Pretelli

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi insieme a Elisabetta Gregoraci. L'influencer, da poco mamma di Kian, ha annunciato che la showgirl sarà ospite della prossima puntata del suo podcast Non lo faccio x moda, che di recente ha visto protagonista anche Aurora Ramazzotti. Una notizia che non è passata inosservata ai fan delle due visto il loro passato, che risale a quanto hanno partecipato come concorrenti al Grande Fratello Vip. Ma in che rapporti sono? E cosa c'entra Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi?

Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi

Ospite del programma Da Noi a Ruota Libera, nella puntata in onda domenica 11 maggio, Giulia Salemi ha rivelato che Elisabetta Gregoraci sarà ospite della prossima puntata del podcast Non lo faccio x Moda. “Il mio podcast è un progetto tutto mio, lo produco personalmente ed è in continua crescita", ha spiegato a proposito di questo nuovo impegno. Quanto alla sua ospite, ha aggiunto: "La mia ‘nemesi al Grande Fratello. Ora siamo entrambe madri e donne mature, e il confronto sarà diverso". Le due si sono conosciute nella casa più spiata d'Italia nel 2018, ma tra loro non è stato un colpo di fulmine, complice anche l'interesse per Pierpaolo Pretelli.

I precedenti tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono conosciute al GF Vip nel 2018, dove hanno condiviso parte della loro esperienza. La prima aveva lasciato il reality a dicembre, mentre la seconda era arrivata a un passo dalla finale. Nei mesi passati in Casa, Gregoraci si era avvicinata a Pierpaolo Pretelli e aveva avuto con lui un vero e proprio flirt, fatto di baci e complicità. Lui era anche intenzionato a iniziare una storia fuori dal GF, ma lei ha fatto un passo indietro.

All'incirca nello stesso periodo, Pretelli ha iniziato ad avvicinarsi anche a Giulia Salemi, con la quale è nato un sentimento sempre più profondo, specie dopo l'uscita di Gregoraci dalla Casa. Numerosi sono stati i confronti tra i tre, tanto che si è parlato a lungo di un presunto triangolo con al centro l'ex Velino di Striscia la Notizia. Per Pretelli però ben presto la ‘scelta' è stata chiara: oggi è felicemente fidanzato con Salemi, madre di suo figlio Kian nato a gennaio 2025.