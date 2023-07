Edoardo Donnamaria si sfoga su Twitter poi cancella il profilo: “Devo riprendermi, non sto bene” Edoardo Donnamaria ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter in cui ha fatto sapere di avere subito “diffamazioni, pressioni psicologiche, vendette, insulti e minacce”. Poi, ha cancellato il suo profilo.

A cura di Daniela Seclì

Sono giorni turbolenti per i Donnalisi. Dopo la richiesta di Antonella Fiordelisi di non essere taggata nei video che la ritraggono con il suo ex fidanzato, è arrivato anche lo sfogo di Edoardo Donnamaria, che poi ha preferito cancellare il suo profilo Twitter. Il trentenne ha spiegato di stare poco bene e di volersi prendere qualche giorno di pausa.

Edoardo Donnamaria si sfoga su Twitter

Edoardo Donnamaria ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter nel quale ha parlato delle pressioni che avrebbe subito negli ultimi giorni:

Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sput**nare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente, lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, "pressioni" psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo…a un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere cog**oni. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip rimuove il suo profilo Twitter

Dopo questa serie di post, però, Edoardo Donnamaria ha deciso di rimuovere il suo profilo Twitter, che attualmente risulta inesistente. Poi, su Hive, ha spiegato di avere bisogno di una pausa:

Mi dispiace per lo sfogo di oggi ma purtroppo è un periodo di mer**. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada.

Sembra, dunque, che proprio come Antonella Fiordelisi, anche Edoardo Donnamaria stia facendo i conti con il comprensibile dispiacere per la crisi di una relazione in cui credeva profondamente.